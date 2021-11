Il cast ufficiale di Lol 2, Mara Maionchi lascia: i nomi dei nuovi concorrenti e conduttori Mara Maionchi lascia la conduzione di LOL, al suo posto accanto a Fedez ci sarà Frank Matano. Nel cast ufficiale di LOL 2, grandi nomi della comicità italiana, tra i quali: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Mago Forest e Diana Del Bufalo.

A cura di Andrea Parrella

È il giorno dell'annuncio del cast ufficiale di LOL 2. A comunicarlo ufficialmente è stato Fedez nel corso di una diretta su Instagram del 12 novembre. Dopo le indiscrezioni e le supposizioni che si sono susseguite in questi mesi, a seguito dell'enorme successo della prima edizione, verranno svelati i nomi dei dieci concorrenti della seconda edizione del programma. La prima notizia annunciata da Fedez è che non ci sarà Mara Maionchi alla conduzione. Al suo fianco di Fedez nell'annuncio del cast c'è Frank Matano. Questa la lista dei dieci concorrenti di LOL 2:

Virginia Raffaele

Mago Forest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase

Quando arriva la seconda stagione di LOL

Arriverà tra marzo e aprile del 2022 la seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori (Fedez non ha specificato quando arriverà precisamente), show rivelazione di Prime Video, vero e proprio fenomeno della scorsa stagione che ha portato grande attenzione nei confronti della piattaforma di Amazon qui in Italia. Dopo la vittoria di Ciro Priello, che aveva trionfato nella prima edizione, c'era grande attesa di conoscere i nomi dei concorrenti della seconda edizione di Lol, alla quale si lavora da diversi mesi.

LOL è ispirato a un format giapponese

LOL – Chi ride è fuori è ispirato a un format giapponese ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. Acquisito da Amazon è stato adattato a diversi paesi nel mondo, dal Messico alla Germania, con meccanismi e gag simili a quelli visti qui in Italia. Il funzionamento del programma prevede che dei personaggi si ritrovino in uno studio televisivo e trascorrano diverse ore insieme con l'obbligo di non dover mai ridere. A controllarli ci sono naturalmente le telecamere, così come i conduttori, nel caso dell'edizione italiana Fedez e Mara Maionchi, che hanno il compito di comunicare l'eliminazione a chi commettere errori. A ogni concorrente viene concesso un massimo di due errori, dopodiché scatta l'eliminazione.

Il cast della prima edizione vinta da Ciro Priello

La prima stagione di LOL – Chi ride è fuori è arrivata in Italia ad aprile del 2021, strutturata in otto puntate. Il cast era composto da dieci personaggi: Caterina Guzzanti Frank Matano, Elio Lillo, Katia Follesa, Angelo Pintus, Ciro Priello, Gianluca "Fru" Colucci, Michela Giraud, Luca Ravenna. A vincere la prima edizione di LOL è stato Ciro Priello, che ha battuto al duello finale Katia Follesa.