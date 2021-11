LOL 2, il cast annunciato domani: “Ci sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda” Nelle prossime ore Amazon Prime Video renderà noto il cast ufficiale della seconda edizione del programma rivelazione. Ecco i concorrenti papabili di LOL 2.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà tra marzo e aprile del 2022 la seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, show rivelazione di Prime Video, vero e proprio fenomeno della scorsa stagione che ha portato grande attenzione alla piattaforma di Amazon qui in Italia. Dopo la vittoria di Ciro Priello, che aveva trionfato nella prima edizione, c'è grande attesa di conoscere i nomi dei concorrenti della seconda edizione di Lol, alla quale si lavora da diversi mesi.

Ebbene, stando a quanto emerge in queste ore, le registrazioni del programma sarebbe già avvenute nei giorni scorsi e il cast, di fatto, non sarebbe più un mistero. Nelle prossime ore Prime Video lo annuncerà ufficialmente, svelando dunque chi ci sarà nel cast di LOL 2.

Intanto, però, circolano già le prime indiscrezioni su chi si metterà alla prova per evitare di ridere in questa seconda edizione del programma, ancora una volta condotto da Fedez, confermato alla guida. Se il nome di Mago Forest sembra essere già confermato nel cast della seconda edizione, come aveva anticipato Chi, secondo il sito Webboh ci sono altri personaggi che potrebbero essere confermati nelle prossime ore al momento dell'annuncio ufficiale.

Nel cast di LOL 2 potrebbero esserci Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo e Claudio Bisio. Tra i nomi che circolano ci sono anche Maccio Capatonda, Tess Masazza e Corrado Guzzanti, che in caso di conferma succederebbe alla sorella Caterina, concorrente nella prima edizione del programma. Nel cast, specifica Webboh, potrebbero esserci anche i Pozzolis, Luciana Littizzetto, Herbert Ballerina e Max Angioni.

Punto interrogativo su Mara Maionchi, che alcune settimane fa aveva smentito la sua presenza per altri impegni, ma che risulta tra i nomi papabili di questa edizione, non necessariamente alla conduzione come nella scorsa edizione, ma come papabile concorrente. Non resta che attendere.