in foto: Foto IPA

All'Isola dei famosi 2021 inizia a serpeggiare una certa tensione. La puntata trasmessa giovedì 25 marzo, lo ha dimostrato chiaramente. Basti pensare al battibecco scoppiato tra Gilles Rocca e Daniela Martani. Inoltre, anche Brando Giorgi ha raggiunto Parasite Island con un velo di polemica. Vediamo cosa è accaduto subito dopo la puntata, quando il rapporto tra i Burinos è sembrato vacillare. In particolare, Vera Gemma è apparsa decisamente contrariata.

Lo sfogo di Vera Gemma

in foto: Foto IPA

Nel corso della diretta dell'Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi ha chiesto al pubblico di decidere se unire i gruppi dei Rafinados e dei Burinos. Gli spettatori hanno accettato di permettere finalmente ai naufraghi di condividere l'isola. La cosa ha reso felici alcuni concorrenti e meno altri. Una volta tornati sulla spiaggia dopo la puntata, Vera Gemma è apparsa contenta di riabbracciare Daniela Martani. Poi si è sfogata con lei, risentita per essere finita in nomination:

"Io non sto dietro a nessuno. Io sono un animale sciolto. Se devo uscire da questo gioco, esco a testa alta come quella che sono sempre stata nella vita. Non lecco il c*lo a nessuno e non mi piego davanti a nessuno".

In "confessionale" poi ha aggiunto di essere certa di essere stata nominata solo perché non ha riconosciuto il ruolo di coloro che intendono ergersi a leader: "Io sono in nomination perché non mi sono accollata a un gruppo, dove devo fare il cagnolino e seguire un leader. Io non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi".

In nomination Vera Gemma, Gilles Rocca e Awed

A sfidarsi al televoto, sono tre naufraghi molto amati dal pubblico. A finire in nomination sono stati Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma. Come sempre, chi avrà la peggio avrà una seconda opportunità di restare in gioco. Potrà decidere, infatti, se restare su Parasite Island. Per il momento, Brando Giorgi è stato l'unico ad accettare di proseguire la sua esperienza nel reality. Akash Kumar e il Visconte Ferdinando Guglielmotti, invece, hanno declinato l'invito di Ilary Blasi.