Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma sono risultati essere i nominati della quarta puntata dell’Isola dei famosi 2021, andata in onda giovedì 25 marzo. Sarà il pubblico a casa, attraverso il televoto, a decidere quale dei tre naufraghi rispedire in Italia. All’eliminato sarà concessa la possibilità di restare su Parasite Island.

Vera Gemma è la prima nominata della terza puntata

Vera Gemma è risultata essere la prima naufraga finita in nomination. Non è stata salvata nel corso del salvataggio a catena che ha visto i concorrenti salvare i proprio compagni di gioco l’uno dopo l’altra. Immune della serata è stato Andrea Cerioli, escluso dalle nomination perché appena arrivato. Il gruppo ha quindi fatto le proprio nomination, metà in maniera palese e metà in segreto. I due naufraghi più votato vanno al televoto insieme a Vera.

Le nomination segrete dei naufraghi

I Burinos hanno fatto le proprio nomination segrete. Il primo a votare è stato Gilles Rocca che ha votato Awed: “Perché preferirei andare avanti insieme agli altri. Quando sono tornato dal ricovero non ho visto da parte sua tutta questa voglia di rivedermi”. Valentina Persia ha nominato Awed: “Perché le sue chiacchiere sono poco utili al gruppo. I suoi racconti sono simpatici ma un po’ di braccia ci servono”. Il terzo a votare è stato Awed che ha nominato Gilles: “Lo nomino perché quando si è assentato per le analisi si è respirato un clima più disteso. Non riesco a sentirmi libero di esprimermi nei suoi confronti. Con lui ho più pressione”. Francesca Lodo ha nominato Awed: “È quello che si è dato meno da fare”. Beppe Braida ha nominato Gilles: “È un leader ma un leader deve sempre avere calma e pazienza. Ogni tanto lui decolla”. Andrea Cerioli ha nominato Beppe: “Ci ho scambiato poche parole”. Vera Gemma ha nominato Gilles: “Sarà un signore, un pirata ma certi atteggiamenti arroganti mi danno fastidio”.

Le nomination palesi dei naufraghi

Le nomination palesi sono cominciate con quella di Angela Melillo: “Nomino Gilles. Oggi ho visto una persona diversa, soprattutto quando hai parlato con Daniela”. Drusilla: “Nomino Francesca perché con lei ho scambiato meno parole”. Roberto Ciufoli ha nominato Awed: “Per non dividere la coppia”. Myrea ha nominato Beppe Braida: “Perché Vera mi sta troppo simpatica e vorrei mandarla in nomination con qualcuno che è meno forte”. Elisa Isoardi ha nominato Gilles: “Perché so chi sei, non puoi farti prendere dalle carenze di zucchero”. Daniela Martani ha nominato Gilles: “Anche se resto disponibile a un dialogo con te”.