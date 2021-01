Ad Amici scoppia la lite tra Alessandra Celentano e Elena D'Amario, protagoniste di uno scontro piuttosto acceso durante la lezione di danza dell'allieva Rosa Di Grazia. L'allenamento è iniziato in modo tutt'altro che roseo, con la professoressa di ballo che ha obbligato Rosa a cambiarsi e a sistemarsi, giudicando il suo abbigliamento non adatto, e le ha rivolto diversi giudizi negativi: "Parti male". A quel punto, è entrata Elena D'Amario, tra i professionisti dell'edizione, incaricata da Lorella Cuccarini di assistere alle lezione per monitorare l'andamento della giovane allieva. I rimproveri della Celentano sono continuati e anche dopo un'ora e mezza di lavoro l'insegnante è stata molto critica: "Non hai messo una correzione, così è un disastro". A quel punto, Elena è intervenuta spiegando come per Rosa si tratti di "un lavoro nuovo", per cui il suo corpo non sarebbe adeguatamente preparato.

Il battibecco tra Alessandra Celentano e Elena D'Amario

La D'Amario ha precisato di non voler difendere la ragazza: "Il suo corpo sta reagendo in modo diverso. Io passo otto ore con lei, la conosco". La Celentano non ha apprezzato l'ingerenza: "Elena, non sei qua per fare l'avvocato difensore. Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto". "Lei non se la deve prendere per quello che sto dicendo, si sta già agitando troppo", ha replicato la ballerina. Tra le due è scoppiato un battibecco, con la giovane ballerina che non ha apprezzato l'utilizzo della parola "handicap" riferito ad alcuni limiti di Rosa, la quale a sua volta si è giustificata dicendo di non aver mai studiato danza a un livello così professionale. Secondo Elena, Rosa non sarebbe abituata a quel tipo di lavoro e "quando sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni".

Alessandra Celentano allontana Elena D'Amario

Mentre la ragazza scoppiava in lacrime, parlando più volte di "accanimento" nei suoi confronti da parte della Celentano, la lite tra quest'ultima e la D'Amario è proseguita. "Non ci scaldiamo over the top", ha continuato Elena, che alla fine è stata letteralmente cacciata dalla sala da parte dell'insegnante: "Io lavoro così, non devo star qua a giustificarmi con te. Basta sennò devo farti uscire dalla sala. Devi stare al posto tuo. Vuoi che ti sbatta fuori?". Alla fine, Elena è uscita, lamentando: "Non credo che sia costruttivo questo atteggiamento. Un atteggiamento super naif".