Lorella Cuccarini è solo l'ultima dei personaggi pubblici ad aver contratto il Covid, mentre il virus continua ad incedere in modo impietoso, facendo temere una terza ondata che appare quasi inevitabile, visti i numeri di questi primi giorni dell'anno. La presentatrice, quest'anno volto di Amici in qualità di professoressa di danza, è costretta all'isolamento forzato perché contagiata dal Covid, come ha riportato nelle scorse ore AdnKronos. Nonostante ciò Lorella Cuccarini sarà ugualmente ad Amici nella puntata di sabato 9 gennaio.

La showgirl svolgerà il suo ruolo di maestra di danza in collegamento da casa. Ad anticiparlo le registrazioni della fascia pomeridiana del programma, che mostrano come la conduttrice continuerà quindi a valutare da casa le esibizioni dei ragazzi al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Dopo alcune ore di silenzio è stata lei stessa a mostrarsi in collegamento da casa, con tanto di postazione che negli ultimi mesi è diventata un simbolo dell'era Covid in termini televisivi. La conduttrice, che sembra in forma smagliante e per nulla segnata dal virus, ha dato appuntamento ai fan del programma con un post sui social, rassicurandoli sulla sua presenza.

Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida…Ora, sono in attesa del tampone negativo.Grazie per tutti i messaggi di affetto! Ci vediamo domani alle 14.10

Quella di Lorella Cuccarini nella squadra di professori è stata una presenza fortemente voluta da Maria De Filippi, dopo il suo addio a La Vita in Diretta. Ad ogni modo nella puntata di sabato 9 gennaio, annuncerà al pubblico di aver contratto il virus e di essere in attesa del tampone con esito negativo per poter tornare a registrare le puntate in presenza.