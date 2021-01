Lorella Cuccarini positiva al Covid. La conduttrice si aggiunge all'ormai lunga lista di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno contratto il coronavirus. La Cuccarini, secondo quanto apprende l'Adnkronos, è asintomatica e sta bene, ma nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid dovrà interrompere momentaneamente la sua presenza negli studi televisivi Mediaset.

Lorella Cuccarini ad Amici in collegamento da casa

Nella puntata di sabato 9 gennaio di Amici, la showgirl svolgerà il suo ruolo di maestra di danza in collegamento da casa. Lo anticipano le registrazioni della fascia pomeridiana del programma. La conduttrice continuerà quindi a valutare le esibizioni dei ragazzi al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, ma non è chiaro se potrà seguire gli allievi anche durante la settimana nella preparazione dei pezzi. Ad ogni modo nella puntata di sabato 9 gennaio, annuncerà al pubblico di aver contratto il virus e di essere in attesa del tampone con esito negativo per poter tornare a registrare le puntate in presenza.