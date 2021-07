Continua il sogno dell'Italia a Euro 2020. La squadra di Roberto Mancini ha battuto la Spagna nella semifinale e ora manca solo l'ultimo passo per ritrovare una vittoria che manca da 50 anni. Oceanici gli ascolti per la semifinale del 6 luglio, che ha tenuto l'intero Paese davanti al televisore fino a tarda sera, con la partita che è proseguita sino al momento fatidico dei calci di rigore decisi dall'ultima conclusione di Jorginho.

Record di ascolti per l'Italia

I dati di Rai1, dove è andata in onda Italia-Spagna con il commento di Alberto Rimedio, sono clamorosi e testimoniano l'effetto totalizzante della partita. Erano 17.414.000 gli italiani sintonizzati su Rai1, corrispondenti al 67.5% di share totale. Un record per questa competizione dopo i 15.483.000 spettatori pari al 65.2% di share della semifinale con il Belgio. Nel dettaglio il primo tempo è stato seguito da una media di 17.134.000 e il 66.2% di share, il secondo tempo a 17.807.000 e il 67.3%, i tempi supplementari da 17.239.000 e il 68.8%. Picchi altissimi per i rigori a 17.353.000 e il 72.6% di share.

Le altre reti, Mr. Wrong resiste

In serate come queste la concorrenza viene quasi del tutto oscurata. Su Canale5 è andato in onda Mr. Wrong – Lezioni d’Amore che ha incollato davanti al video 854.000 fedelissimi con uno share del 3.4%. Su Rai2 Immenhof – L’avventura di un’estate ha interessato 571.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2 ha raccolto 203.000 spettatori (0.8%). Su Rai3 Ricomincio da noi è seguito da 466.000 spettatori con l’1.8%. Su Rete4 Sette eroiche carogne totalizza un a.m. di 192.000 spettatori (0.7%). Su La7 Lady Diana, la sua storia ha registrato 337.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 Madame segna 111.000 spettatori (0.4%). Sul Nove Don’t Say a Word è seguito da 131.000 spettatori (0.5%).