L’oro di Marcell Jacobs fa il boom di ascolti, quasi 7 milioni di italiani davanti alla Tv Le vittorie azzurre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 raccolgono oltre 6 milioni di telespettatori davanti alla Tv. Un risultato incredibile per lo sport italiano e anche sotto il profilo televisivo, che sarebbe stato ancora più sorprendente se chiunque avesse avuto la possibilità di rivedere le immagini in streaming o sui social, cosa che la Rai non può fare.

A cura di Andrea Parrella

La vittoria di Marcell Jacobs verrà ricordata come un momento epocale della storia dello sport italiano. Mai un azzurro si era affermato nella finale della gara più ambita dell'atletica leggera, i 100 metri, mentre Jacobs è riuscito in questa impresa incredibile al primo tentativo. Un evento storico che gli italiani hanno accolto con grande entusiasmo, come testimoniano i dati di ascolto relativi ai minuti in cui Jacobs si imponeva come l'uomo più veloce del mondo, piazzandosi nell'albo d'oro della specialità subito dopo un certo Usain Bolt.

Gli ascolti per l'oro di Gianmarco Tamberi

Erano 6.920.111 (con uno share del 46,17%) i telespettatori sintonizzati su Rai2 nel minuto di gara che ha visto Marcell Jacobs trionfare nei 100 metri. Numeri incredibili, evidentemente favoriti dall'altro successo storico di giornata, quello di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, che ha visto l'italiano conquistare l'oro ex-aequo con l'atleta del Qatar Barshim. L'atto finale della gara di Tamberi, con la decisione dei due atleti di dividersi l'oro, è stata seguita da 6 milioni 605 mila spettatori con il 44,2% di share. Numeri, quelli di Tamberi e Jacobs, che se combinati portano a una media di Rai2 di 5.612.000 telespettatori pari al 37.84% di share.

Olimpiadi Rai solo in Tv, niente streaming e RaiPlay

Dati che renderanno certamente entusiasta la squadra della Rai e che dimostrano l'enorme interesse che gli sport olimpici possono generare quando sono coinvolti atleti italiani. Una miniera d'oro potenziale che non spegne le perplessità su questa avventura olimpica della Rai a metà, con l'acquisizione dei soli diritti di trasmissione per la Tv e non di quelli per lo streaming e l'on demand, cosa che ha messo fuori dai giochi la struttura di RaiPlay, impossibilitata a trasmettere le immagini di Tokyo 2020 in simultanea con la diretta di Rai2, così come a offrire agli utenti contenuti e clip delle imprese azzurre ai giochi olimpici giapponesi. I quasi 7 milioni che hanno seguito l'evento in diretta andrebbero calcolati in chiave esponenziale se un utente avesse libero accesso alle immagini dei giochi olimpici da uno smartphone, cosa che è di fatto impossibile, salvo che non si sottoscriva un abbonamento a Discovery +, che ha invece acquisito i diritti di trasmissione di Tokyo 2020 in streaming, VOD e, naturalmente, sui vari social.