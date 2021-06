Gli Europei di calcio monopolizzano l’attenzione degli italiani. Oltre la metà delle televisioni accese sabato 26 giugno era sintonizzata su Rai1 per il match tra Italia e Austria. Gli ottavi di finale hanno premiato gli azzurri che sono riusciti a imporsi sulla squadra allenata da Franco Foda con 2 goal segnati da Federico Chiesa al 95’ e Matteo Pessina al 105’. Ha tentato di ribaltare il risultato il goal dell’attaccante austriaco Saša Kalajdžić al 114’ ma la superiorità dei goal realizzati dalla squadra allenata da Roberto Mancini ha consentito al team azzurro di accedere ai quarti di finale.

Oltre 13 milioni di spettatori per l’Italia

L’Italia si è fermata per l’Italia agli Europei sabato 26 giugno. A sintonizzarsi su Rai1 per la partita contro l’Austria sono stati 13.275.000 spettatori con il 61.1% di share, un risultato che conferma la passione degli italiani per il calcio. Agli spettatori realizzati da Rai1 vanno aggiunti quelli totalizzati da Sky che ha trasmesso il match seguito da 1.810.000 con l’8,35% di share. Si tratta del match più visto di Euro 2020 fino a oggi.

Gli ascolti tv di sabato 26 giugno 2021

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha interessato 998.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai2 Ossessione senza Fine – Frammenti di un Incubo è stato seguito da 500.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Italia 1 Shrek Terzo ha fatto registrare 469.000 spettatori con il 2.1% di share. Su Rai3 White Oleander è stato seguito da 453.000 spettatori con il 2.1% di share. Su Rete4 Mamma mia! ha intrattenuto di 388.000 spettatori con l’1.8% di share. Su La7 Downton Abbey ha interessato 235.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 The Guardian – Salvataggio in Mare è stato preferito da 98.000 spettatori con lo 0.5% di share. Su Nove Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto è stato seguito da 202.000 spettatori con lo 0.9% di share.