Il vero evento televisivo dell'estate Rai sono senza dubbio gli Europei di calcio, ai quali la prima rete sta dedicando grande spazio, sia per quel che riguarda la messa in onda delle partite, che per il racconto a corredo dei match. Un racconto fiume, in cui l'errore e la sbavatura sono dietro l'angolo. A dimostrazione di questo rischio c'è quello che è accaduto domenica a pranzo, poche ore dopo la fine della partita in cui l'Italia ha battuto l'Austria, accedendo così ai quarti di finale dei campionati europei.

L'intervista fuori orario a Manuela Villa

Nel corso di Dribbling Europei è andata in onda l'intervista Saverio Montingelli a Manuela Villa, in linea con la serie di incontri dell'inviato Rai con personaggi noti nel corso di Euro 2020. Alla cantante viene naturalmente chiesto conto del percorso della Nazionale guidata da Roberto Mancini, ma c'è un piccolo dettaglio, visto che Montingelli fa riferimento alla "prossima partita Italia-Austria, a Londra…”, riferendosi chiaramente al match andato in scena la sera prima: “Devono perdere, gli austriaci naturalmente”. Un pronostico a posteriori che avrebbe portato bene all'Italia, se fosse andato in onda per tempo.

Un incidente di percorso che può capitare, ma fa certamente riflettere che il contenuto non sia stato sottoposto a controllo preventivo prima della messa in onda, visto che sarebbe stato sufficiente un semplice taglio del filmato.

Le disavventure di Valentina Bisti

D'altronde in Rai ne succedono un po' di tutti i colori in questi Europei. Lo sa bene l'inviata del Tg1 Valentina Bisti, protagonista in pochi giorni di due disavventure con i tifosi nel corso dei collegamenti in piazza prima e dopo le partite degli Azzurri. Prima le era successo di essere "assalita" pacificamente dai supporter dell'Italia dopo la vittoria con il Galles. Poi la stessa giornalista ha raccontato sui social di essere stata vittima di insulti da parte di un gruppo di persone che le hanno impedito di realizzare un collegamento.