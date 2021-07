La partita tra Italia e Inghilterra è stata vista da quasi venti milioni di spettatori: 18.1, per la precisione per uno share del 73.7%. Numeri pazzeschi che crescono durante la lotteria dei rigori, volando quasi all'80% di share. Una serata pazzesca per l'Italia campione d'Europa e in televisione è come se non ci fosse altro. Anche Sky fa il pieno di abbonati: 2 milioni 432 mila spettatori medi, con il 9.9% di share e 3 milioni 168 mila spettatori unici; e lo sport trionfa anche su Tv8 con la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini che ha raccolto 2.862.000 spettatori netti con il 20.7% di share.

Gli ascolti tv dell'11 luglio 2021

La serata di ieri è stata ovviamente monopolizzata dalla partita dell'Italia contro l'Inghilterra (1-1 dopo i tempi supplementari; 3-2 dopo i calci di rigore). Vediamo nel dettaglio tutti gli ascolti delle diverse fasi della partita: 18.172.000 spettatori pari al 73.7% di share. Il primo tempo, invece, è stato visto da 17.768.000 spettatori netti per il 71.9% di share; il secondo tempo è stato visto da 18.290.000 spettatori netti per il 73% di share. I tempi supplementari sono stati visti da 18.459.000 spettatori netti per il 76% di share. I calci di rigore sono stati visti da 18.549.000 spettatori netti per il 78.7% di share. Sommando anche gli ascolti di Sky, il match ha appassionato 20.588.000 spettatori per l'83.5% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Sulle altre reti, praticamente il nulla. Vittoria e Abdul in onda su Canale 5 ha conquistato 388.000 spettatori netti per l'1.6% di share. Il film Amore, Cucina e Curry è stato visto da 360.000 spettatori netti per l'1.4% di share su Rai2. La Mia Africa, in onda su Rete4, è stato visto da 276.000 spettatori netti per l'1.2% di share. I segreti di Osage County, in onda su Rai3, è la scelta di 237.000 spettatori netti per l'1% di share. La fidanzata di papà, in onda su Italia1, è stato visto da 233.000 spettatori netti per lo 0.9% di share. Face to Face – Lady D vs Elisabetta, in onda su La7, è stato visto da 195.000 spettatori netti per lo 0.8% di share. A seguire sempre su La7, Segreti Reali ha realizzato 166.000 spettatori netti per lo 0.6% di share; Elisabetta II Una Vita da Sovrana ha raccolto invece 103.000 spettatori netti e lo 0.5% di share Su Tv8 HeartBreakers – Vizio di famiglia è stato visto da 76.000 spettatori con lo 0.3% di share.