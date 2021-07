Lino Banfi si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni de La Repubblica, alla vigilia del suo compleanno. L'attore pugliese compirà 85 anni il 9 luglio ma è un compleanno molto amaro per la morte di Raffaella Carrà per un possibile tumore al polmone: "Mi ha avvisato mia moglie, ero al telefono e mi ha scritto un biglietto per avvisarmi".

Il dolore di Lino Banfi

Nel corso di "Estate in Diretta", Lino Banfi ha potuto ricordare quando ai tempi di Carramba che sorpresa, Raffaella Carrà difese un suo insuccesso. Si trattava di "Gran Casinò", trasmissione che nella stagione 1996 fu tagliata per ragioni di ascolti e problematiche organizzative. In una diretta di Carramba che sorpresa, Raffaella Carrà fece un appello: "Lino non ti buttare giù, queste cose capitano ma tu resti un grande e nessuno può mettere in discussione quello che sei". Nel sentire queste parole, Lino Banfi si è commosso.

Lino Banfi e la Nazionale

Gli Europei di Calcio sono cominciati nel segno di Lino Banfi grazie anche a quel "porca puttena" urlato da Ciro Immobile nel primo gol. Un omaggio che la Nazionale di Roberto Mancini ha voluto fare al "Lino Nazionale", si tratta di qualcosa che ha sorpreso lo stesso Banfi.

La moglie Lucia ha l'Alzheimer

Lino Banfi spiega: “Se avessi rimpianti sarei un cretino. Ho avuto tanto: amore, figli, una bella casa, gli autografi. Ma uno, pensandoci bene, ce l’ho: non ho mai fatto le crociere che volevo fare con mia moglie. Tutti e due non sappiamo nuotare”. Il rapporto con la moglie Lucia, che combatte tutti i giorni contro l'Alzheimer: “Siamo stati bene al matrimonio di Virginia (la figlia di Rosanna Banfi ndr). Quelli che non vedevano mia moglie da tempo l’hanno riempita di complimenti. Siamo stati tutta la vita insieme. Mi ha incoraggiato all’inizio, mi ha sostenuto. Ha sentito lei la notizia della morte di Raffaella Carrà. Ero al telefono, mi ha dato un biglietto per avvisarmi. […] Le malattie sconosciute che in un giorno ci possono stravolgere la vita. Non mi fanno più paura tante cose. Il tempo accidentato l’ho attraversato. Oggi percorro il viale del tramonto. Accadono cose inaspettate come il vecchietto che mi ferma e ride ‘porca puttena’. Forse, non l’ha mai detto in vita sua".