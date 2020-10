Cresce la curiosità intorno alla vita privata di Massimiliano Morra, attore e concorrente del Grande Fratello Vip cui Adua Del Vesco aveva fatto outing, riportando un pettegolezzo circa la presunta omosessualità dell’uomo, per poi ritrattare. Federica Panicucci ha ospitato a Mattino Cinque Silvano Calabrese, stilista ed ex compagno di Dalila Mucedero, attuale compagna dell’attore. Secondo quanto l’uomo sostiene, Massimiliano si sarebbe fidanzato con Dalila a poche settimane da un incontro avvenuto per lavoro con quello che all’epoca sarebbe stato il compagno della ballerina napoletana.

La versione di Silvano Calabrese, ex di Dalila Mucedero

“L’amore può finire, non è quello il problema. Il problema è che quando ho conosciuto Massimiliano Morra, si è comportato veramente male”, ha raccontato l’uomo, invitato a condividere la sua versione dei fatti circa la conoscenza con Morra, “Io sono uno stilista e faccio vestiti. Lui era interessato a quello che facevo perché doveva farmi una sorta di sponsor. Ci eravamo conosciuti, c’era una foto di noi due insieme, ma dopo due o tre settimane l’ho beccato con la mia ex fidanzata. Ha giocato sporco. È una persona ambigua e le persone ambigue non mi piacciono” (qui il video).

Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra

Dalila è legata a Massimiliano Morra da circa due anni. I due si sono conosciuti e innamorati lontano dai riflettori. La ballerina è la prima donna, a parte Adua con cui la storia d’amore si è rivelata essere finta, che Morra abbia mai presentato pubblicamente come la sua compagna. Dalila è perfino entrata nella Casa del GF Vip 2020 per fare i conti con alcune frasi pronunciate dalla Del Vesco appena una settimana prima che nella casa di Cinecittà scoppiasse la bomba legata alla presunta omosessualità dell’attore, notizia smentita dal diretto interessato e, in un secondo momento, dalla stessa Adua che l’aveva precedentemente spifferato a Matilde Brandi e Dayane Mello.