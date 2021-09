Le ultime uscite su Amazon Prime Video, tutte le novità di ottobre 2021 Ecco tutte le nuove uscite di Amazon Prime Video per il mese di ottobre 2021. Gli abbonati al servizio on demand potranno gustare l’attesa serie tv “Maradona: Sogno Benedetto”, dedicata alla fantastica vita di Diego Armando Maradona e disponibile dal 29 ottobre. Tra le altre uscite, “After 3”, terzo capitolo della saga.

Le nuove uscite di Amazon Prime Video di ottobre 2021. Gli abbonati al servizio in streaming potranno accedere a tantissime novità, oltre alle partite del mercoledì di Champions League in esclusiva. Tra i film originali c'è il terzo capitolo della saga di "After". Il film, After 3, sarà disponibile a partire dal 29 ottobre. Tra le serie tv più attese c'è So cosa hai fatto, disponibile dal 15 ottobre e la seconda stagione dello spin-off The Walking Dead: World Beyond, disponibile dal 4 ottobre. La serie più attesa è certamente Maradona: Sogno Benedetto, la serie tv su Diego Armando Maradona, disponibile dal 29 ottobre.

Le nuove uscite per le serie Tv a ottobre 2021 su Amazon Prime Video

Serie tv originali

Do, Re & Mi – Halloween Special dal 1 ottobre

The Walking Dead: World Beyond (seconda stagione) dal 4 ottobre

Jessy and Nessy dall'8 ottobre

So cosa hai fatto dal 15 ottobre

Motherland: Fort Salem (seconda stagione) dal 18 ottobre

Maradona – Sogno Benedetto dal 29 ottobre

I film in uscita a ottobre 2021 su Amazon Prime Video

Le prossime uscite e tutte le novità per quanto riguarda i film in catalogo su Amazon Prime Video: ecco i contenuti originali e i classici disponibili da ottobre 2021. Ogni eventuale modifica è ovviamente indipendente dalla nostra volontà.

Leggi anche Le nuove uscite su Netflix di ottobre 2021: cosa vedere tra le ultime novità

Film originali

Bingo Hell/ Black As Night dal 1 ottobre

My Name Is Pauli Murray dal 1 ottobre

Most Dangerous Game dal 1 ottobre

Infinite dal 7 ottobre

Justin Bieber: Our World dall'8 ottobre

The Manor / Madres dall'8 ottobre

Anni da cane dal 22 ottobre

After 3 dal 29 ottobre

Tutti gli altri film e le serie tv in arrivo non originali

01 ottobre

L’uomo del labirinto

Fellini Forward

Che bella giornata

Cado dalle nubi

Sole a catinelle

Chloe – Tra seduzione e inganno

Letters to Juliet

The Fighter

Morti di salute

Balla coi lupi

Lara Croft: Tomb Raider

Tomb Raider – La culla della vita

Il cattivo tenente

L’ombra del dubbio

War, Inc.

Timeline – ai confini del tempo

The Body

The Last Man

Il comandate Hamilton

Imogene – Le disavventure di una newyorkese

Camera Cafè – le prime quattro stagioni

Gormiti – le tre stagioni

04 ottobre

Genitori VS Influencer

Stronger – Io sono più forte

Sotto massima copertura – Den of Lions

Code Black – le tre stagioni

08 ottobre

Kids in the Hall – le cinque stagioni

10 ottobre

Cats

City Of Lies – L’ora della verità

11 ottobre

Ad Astra

Holly & Benji – Due fuoriclasse – la prima stagione

12 ottobre

Il grande passo

Just Charlie – Diventa chi sei

15 ottobre

Sono solo fantasmi

The Good House

You’re Next

16 ottobre

Spiral – L’eredità di Saw

Point Break – Punto di rottura

18 ottobre

Morrison

19 ottobre

Le douleur

22 ottobre

Digital Reaper

23 ottobre

Billionaire Boys Club

24 ottobre

Swarm – Minaccia dalla giungla

25 ottobre

Il mostro della cripta

29 ottobre

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe

31 ottobre

La promessa dell’assassino

La prova