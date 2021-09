Disney Plus e Star, le ultime uscite e le novità di ottobre 2021 Queste le ultime uscite su Disney+ e Star per il mese di ottobre. Il catalogo della piattaforma streaming si arricchisce di contenuti originali e non. Da segnalare il nuovo capitolo di American Horror Story: Double Feauture e Reservation Dogs la nuova serie firmata Star Original. Ritornano anche serie come White Collar e Criminald Minds.

A cura di Ilaria Costabile

Ecco le novità previste su Disney Plus e Star nel mese di ottobre 2021, tra film e serie tv. Il servizio della piattaforma di Disney include i contenuti Disney, Pixar, Marvel e Nartional Geographic e il catalogo Star, con serie tv, documentari e film. Ecco le prossime uscite su Disney Plus Italia, con le date e il calendario della programmazione aggiornato.

Disney+ cosa vedere a ottobre 2021: i film in uscita

Non sono molte le nuove uscite dal punto di vista cinematografico che arrivano sulla piattaforma streaming della Disney, ma per gli appassionati ci sono alcuni prodotti interessanti. Arriva infatti nel catalogo Disney uno dei film Marvel più attesi di sempre, ovvero Black Widow, con protagonista una strepitosa Scarlett Johansson.

6 ottobre

Leggi anche Le nuove uscite su Netflix di settembre 2021: cosa vedere tra le ultime novità

Black Widow

8 ottobre

Muppets Haunted Mansion: la casa stregata

The Empty Man

Le serie tv in arrivo a ottobre 2021 su Disney Plus

Per quanto riguarda le serie televisive, invece, ci sono alcune novità per gli utenti di Disney + che, infatti, potranno godere di nuove serie animate, come Just Beyond, tratta da una famosa graphic novel di R.L. Stine, l'autore di Piccoli Brividi.

1 ottobre

Lego Star Wars: Racconti Spaventosi

13 ottobre

Just Beyond

Star, il catalogo di ottobre 2021

Due le principali uscite cinematografiche per la sezione Star della piattaforma. Per chi ha voglia di fantasticare e sognare, c'è Wendy, la storia di Peter Pan raccontata in maniera ancor più avventurosa ed epica, secondo lo sguardo di una ragazzina vivace e coraggiosa che arriva su un'isola magica.

29 ottobre

Book of Blod

Wendy

Le ultime uscite tra le serie tv su Star

Decisamente molto più vasta è la scelta per quanto riguarda le serie tv che, infatti, vanno ad incrementare il catalogo di Star, tra prodotti originali e altri che invece sono già comparsi su altre piattaforme.

6 ottobre

War of the Worlds stagione 2

Better Things- Star Original

Tyrant

13 ottobre

Reservation Dog- Star Original

The D'Amelio Show

Criminal Minds

20 ottobre

American Horror Story: Double Feauture

Underworld

27 ottobre

White Collar- (tutte le stagioni)

Mr. Inbetween