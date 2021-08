Le nuove uscite su Netflix di settembre 2021: cosa vedere tra le ultime novità È disponibile il catalogo con le ultime uscite Netflix di settembre 2021 insieme a tutte le novità da guardare sulla piattaforma, al rientro dalle ferie. Ecco le serie tv più attese: la stagione finale de “La casa di carta” (3 settembre); la stagione finale di Lucifer (10 settembre) e la terza stagione di Sex Education, in uscita venerdì 17 settembre.

Il mese di settembre sarà avvicente per gli abbonati Netflix. Il rientro dalle ferie sarà più dolce per chi possiede l'accesso alla piattaforma perché si comincia subito con il botto: dal 3 settembre, saranno disponibili i primi 5 episodi della stagione conclusica de La Casa di Carta. Cosa succederà al Professore e alla banda armata in tuta rossa? Lo scopriremo molto presto. Non c'è un attimo di riposo perché, dal 10 settembre, sarà disponibile la sesta e ultima stagione di Lucifer, un'altra serie tv molto amata tra gli abbonati Netflix.

Venerdì 17 settembre uscirà la terza stagione di Sex Education. Tra i film originali in uscita, da segnalare l'esordio su Netflix di Sam Raimi (alla produzione) con Nightbooks – Racconti di paura, dal 15 settembre. Intrusion, thriller diretto da Adam Salky, arriverà in piattaforma dal 22 settembre.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di settembre 2021

Mercoledì 1 settembre

Piccole donne (1994)

La moglie del fattore

Mangia, prega, ama

L'ordine naturale dei sogni

U.S. MARSHALS – Caccia senza tregua

Passport to Pimlico

Minaccia Atomica

Sitting in Limbo

Le complexe du Kangourou

Asterix alle Olimpiadi

Jump

Leggi anche Disney Plus e Star, le ultime uscite e le novità di settembre 2021

Giovedì 2 settembre

Afterlife of the party (originale Netflix)

Venerdì 3 settembre

World Invasion

Bundy e il Killer del Green River

Pentagram

Mercoledì 8 settembre

Black Mic Mac 2

Vinterkiven (Originale Netflix)

Venerdì 10 settembre

Sonic – Il film

Kate (Originale Netflix)

Prey (Originale Netflix)

Il Drago Argentato (Originale Netflix)

Domenica 12 settembre

Pokemon: Detective Pikachu

Martedì 14 settembre

La rivalsa di una madre – Breaking In

Mercoledì 15 settembre

Amiche di sangue

Migliori nemici

A Touch of Love

Cairo Road

4 in legge

Accadde a Berlino

Nightbooks – Racconti di Paura (Originale Netflix)

Venerdì 17 settembre

Ankahi Kahaniya – Storie non dette (Originale Netflix)

Bac Nord (Originale Netflix)

Domenica 19 settembre

Godzilla II – King of the Monsters

Martedì 22 settembre

Confessioni di una ragazza invisibile (Originale Netflix)

Intrusion (Originale Netflix)

Giovedì 24 settembre

Il nido dello storno (Originale Netflix)

Mercoledì 29 settembre

No One Gets Out Alive (Originale Netflix)

Eravamo Canzoni (Originale Netflix)

Cosa vedere tra le nuove serie TV di Netflix

Tra le nuove serie tv in uscita, ecco il catalogo delle nuove uscite Netflix tutte disponibili a partire dal mese di settembre 2021. Ricordiamo che ogni variazione del catalogo è assolutamente indipendente dalla nostra volontà.

Venerdì 3 settembre

La casa di carta, stagione 5 (Parte 1)

Dive Club – Un tuffo nel mistero (Stagione 1)

Martedì 7 settembre

On the Verge – Al limite (Stagione 1)

Mercoledì 8 settembre

Into the Night (Stagione 2)

Venerdì 10 settembre

Lucifer (Stagione 6)

Venerdì 17 settembre

Sex Education (Stagione 3)

Squid Game (Stagione 1)

Mercoledì 22 settembre

Dear White People (Stagione 4)

Jaguar (Stagione 1)

Giovedì 23 settembre

Pose (Stagione 3)

Venerdì 24 settembre

Midnight Mass (Miniserie)

Blood & Water (Stagione 2)

Rapinatori – La Serie (Stagione 1)

Giovedì 30 settembre

Love 101 (Stagione 2)

Luna Park (Stagione 1)

Anime e documentari in uscita a settembre 2021 su Netflix

Mercoledì 1 settembre

KUROKO'S BASKETBALL (Stagione 3)

BLOOD BLOCKADE BATTLEFRONT (Stagione 2)

Vita da cowboy (Stagione 1)

TURNING POINT – L'11 SETTEMBRE E LA GUERRA AL TERRORISMO

LA STORIA DEL CARRO ARMATO NELLE GUERRE MONDIALI

Giovedì 2 settembre

Q-Force (Stagione 1)

PJ MASKS (Stagione 3)

Venerdì 3 settembre

SHARKDOG – LO SQUALO-CANE (Stagione 1)

Martedì 6 settembre

Countdown: Inspiration (Miniserie Docu)

Mercoledì 7 settembre

Kid Cosmic (Stagione 2)

Gli Octonauti (Stagione 1)

Untold: Fish vs Federer (Docu)

Giovedì 8 settembre

The Circle (stagione 3)

Venerdì 9 settembre

BLOOD BROTHERS: MALCOLM X & MUHAMMAD ALI

Le donne e l'assassino

Sabato 10 settembre

Metal Shop Masters – Sfida a ferro e fuoco (Stagione 1)

Martedì 13 settembre

CRIME STORIES: DETECTIVE IN INDIA (Stagione 1)

Mercoledì 14 settembre

Le case vacanza più incredibili del mondo (Stagione 2)

Scuola di sopravvivenza: Sfida al gelo (stagione 2)

Giovedì 15 settembre

Nailed It! (Stagione 6)

Too Hot to Handle: America Latina (Stagione 1)

Schumacher (Stagione 1)

Venerdì 16 settembre

He-Man and the Masters of the Universe (Stagione 1)

I miei eroi erano i cowboy (docu)

Sabato 17 settembre

CHICAGO PARTY AUNT (Stagione 1)

Al passo con i Kardashian (Stagione 6)

A Bolu

Alganesh

Il genio delle donne in Vaticano

Mercoledì 21 settembre

GO! GO! CORY CARSON: CHRISSY PASSA AL VOLANTE

L'amore nello spettro (Stagione 2)

Sabato 24 settembre

MY LITTLE PONY – UNA NUOVA GENERAZIONE

VENDETTA – GUERRA NELL'ANTIMAFIA (Stagione 1)

Mercoledì 28 settembre

Ada la scienziata (Stagione 1)

Attack of the Hollywood Cliches – L'imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema