Le ceneri di Raffaella Carrà a Porto Santo Stefano, la città le dedica i giardini vicino al mare Ad un mese dalla scomparsa di Raffaella Carrà, a Porto Santo Stefano sono arrivate le sue ceneri, per celebrare l’ultimo saluto alla grande artista della tv. Il sindaco del comune toscano ha dichiarato che alla conduttrice verranno dedicati i giardini accanto al porto della cittadina e, inoltre, dal prossimo anno verrà istituito un premio in suo onore.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di un mese dalla sua scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta lo scorso 5 luglio, a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, dove l'artista era solita rifugiarsi d'estate, è stata celebrata una messa per salutare un'ultima volta la grande icona della tv, i cui funerali si sono svolti a Roma il 9 luglio. Decine di persone hanno assistito alla cerimonia, a cui ha presenziato anche Sergio Iapino, che ha accompagnato le ceneri dell'artista nei luoghi a lei più cari e anche il sindaco della località toscana che ha annunciato importanti iniziative in ricordo della celebre conduttrice.

L'ultimo ricordo a Porto Santo Stefano

Nel giorno del trigesimo di Raffaella Carrà, in uno dei luoghi a lei più cari, la comunità ha voluto renderle nuovamente omaggio, accogliendo le sue ceneri e ricordando il legame che la star aveva da sempre con la località dell'Argentario. Il sindaco, Franco Borghini, ha dichiarato che non poche saranno le iniziative dedicate alla commemorazione della grande icona tv, in primis quella di renderla a tutti gli effetti cittadina onoraria: "Per testimoniare l'inscindibile legame tra la nostra Raffaella e la nostra gente è giusto ed opportuno che il nostro Comune le conferisca la cittadinanza onoraria. Raffaella è stata, è e sempre continuerà ad essere una nostra concittadina". In più alla Carrà saranno dedicati anche i giardini di nuova costruzione nella zona portuale di Porto Santo Stefano. Inoltre, il primo cittadino ha dichiarato che in accordo con la famiglia dell'artista, la città vuole istituire un premio annuale in suo onore.

La messa nel Santuario di Padre Pio

Altra commemorazione, invece, è quella che si terrà il 5 settembre, a due mesi dalla scomparsa della conduttrice, quando a San Giovanni Rotondo si terrà una messa in suffragio di Raffaella Carrà. La cerimonia avrà luogo nel santuario dedicato a Padre Pio, a cui la star era particolarmente devota. A darne notizia è stata Lorena Bianchetti, la conduttrice del programma "A Sua Immagine".