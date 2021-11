LDA canta Bjork ad Amici, l’orgoglio di Gigi D’Alessio sui social: “Ciao, sono il papà di LDA” LDA canta un brano di Bjork, “It’s oh so quiet”, e incassa i complimenti di papà Gigi D’Alessio sui social. Ma Anna Pettinelli gli dà “0”.

LDA ha cantato la sua versione di "It's oh so quiet" di Bjork nella puntata di domenica 21 novembre di "Amici di Maria De Filippi". Tra polemiche e meraviglie per un'esibizione senz'altro divisiva, è arrivato l'apprezzamento di orgoglio da parte del primo tifoso di LDA, Gigi D'Alessio che su Instagram ha replicato: "Ciao sono il papà di LDA!". Il brano era stato dato in assegnazione da Anna Pettinelli, che però ha bocciato l'esibizione.

Il giudizio di Anna Pettinelli

Il brano, coverizzato per l'occasione, è stata una frecciata diretta ad Anna Pettinelli. Lorella Cuccarini gli fa i complimenti per lo "staging" e per la sua capacità di riuscire a risalire dalle difficoltà. Ma la canzone ha fatto arrabbiare Anna Pettinelli: "L'idea di questa canzone non è tua, ma è stato fatto un dissing organizzato con Rudy Zerbi". Per questo motivo, Anna Pettinelli, nonostante la grande interpretazione, ha deciso di dare un "non classificato" all'esibizione di LDA e sono scoppiate le polemiche: "Onestamente non merito questo trattamento dopo aver lavorato così duramente per tutta la settimana".

La difesa di Rudy Zerbi

Il motivo per cui Anna Pettinelli ha dato un "non classificato" all'esibizione di LDA è da ricercarsi nel fatto che Rudy Zerbi ha dato più di uno spunto all'artista. Rudy Zerbi si spiega: "Ho cercato di dare una mano a un compito difficile, un'assegnazione senza senso. Lui è un mio allievo e io l'ho aiutato".

La reazione di LDA

LDA va in sfida a causa di un "non classificato" di Anna Pettinelli, LDA reagisce: "Mi dispiace andare in sfida per uno ‘zero'. Non mi sento da ‘zero', mai nella vita mi sento da ‘zero'. Non voglio che diventi presunzione, però io ho la consapevolezza di quello che ho fatto qui e di quello che ho studiato una settimana. Per me è una follia.