Amici 21, lo sfogo di LDA: “Soffro di attacchi di panico e ansia sociale”

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata di domenica 14 novembre, i cantanti della scuola di Amici 2021 si sono esibiti con il compito che J-AX, giudice speciale, ha affidato loro: un brano in cui potevano scegliere se esprimere il sentimento della rabbia o quello della felicità. La cantante Alessandra è stata eliminata dal talent. Per LDA (Luca D'Alessio), invece, questa sfida è stata l'occasione giusta per parlare del problema degli attacchi di panico e dell'ansia sociale di cui soffre.

Il testo della canzone di LDA sugli attacchi di panico

Per il compito assegnato da J-Ax, LDA ha scelto di interpretare il brano Fuck It di Eamon, riscrivendone un'intera strofa per "parlare di una cosa molto importante per me". Con sue parole, il cantante ha affrontato il tema degli attacchi di panico e dell‘ansia sociale, di cui ancora oggi soffre. Il giovane allievo di Anna Pettinelli usa espressioni forti per raccontare al pubblico il suo malessere, che vorrebbe allontanare velocemente: "L'ansia sociale che mi mangia l'anima un pò mi mette in imbarazzo. Fan**lo gli attacchi di panico, vorrei farli passare in un attimo". Di seguito il testo integrale del suo brano:

Io che mi sento solo in mezzo alle persone, ci vuole coraggio per poi dare amore, quel senso di vuoto che mi appanna gli occhi, prima strozza l'aria poi mi stringe il cuore. Io vorrei piangere e non ci riesco, quelle gocce bagneranno dentro. E se tutto questo non avesse un senso, purché coprire il chiasso con il mio silenzio. Ad oggi penso che il cielo è più bello se poi ricoperto da nuvole ma di passaggio, io in quel locale passavo per caso. L'ansia sociale che mi mangia l'anima un pò mi mette in imbarazzo. Vorrei tanto truccare questo malessere e non riesco a farlo. Fan**lo gli attacchi di panico, vorrei farli passare in un attimo. Ora non so più che fare, anche le pene cantano. Ma la vita è bella pure se succede questo. Ora sono solo ma dentro di me c'è troppo casino e non so il perché, mi tappo le orecchie per poi non sentire mai più quelle voci.

L'appello di LDA

J-Ax si è complimentato con LDA per la sua esibizione, apprezzandone sopratutto il coraggio e le parole. La valutazione al compito, quindi, è stata decisamente molto positiva: "Hai un nome da corriere espresso che consegna pacchi, ma tu mi hai consegnato tanto. Per me sei un 8", ha detto il rapper. Il cantante ha ringraziato il giudice per le sue belle parole e ha poi lanciato un messaggio a tutti i ragazzi che soffrono di ansia sociale e attacchi di panico, incoraggiandoli a parlarne con qualcuno: "Volevo dire a tutti i ragazzi che soffrono di ansia sociale e attacchi di panico che se sono riuscito io a parlare davanti a milioni di persone, loro devono parlarne con i loro genitori e non fare scemenze".