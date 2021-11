Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, anticipazioni nona puntata: Alessandra lascia la scuola, al suo posto un nuovo cantante Domenica 11 novembre su Canale 5 a partire dalle 14.45 va in onda il nono appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. Spazio a nuove sfide: Alessandra sarà eliminata dalla scuola e al suo posto prenderà il suo banco un cantante di nome Andrea. Ospite della puntata J-Ax e e Aka7even, che presenterà il suo nuovo singolo 6pm e l’uscita di un libro.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Amici di Maria de Filippi 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nona puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 11 novembre su Canale 5 a partire dalle 14.45. Il nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 21 lascerà spazio a nuove sfide: Alessandra sarà eliminata dalla scuola e al suo posto prenderà il suo banco un cantante di nome Andrea. Ospite della puntata J-Ax che giudicherà una nuova sfida tra cantanti, premiando Lda per un pezzo in inglese in cui ha aggiunto delle barre personali che raccontano i suoi attacchi di panico. Ospite anche Aka7even, che presenterà il suo nuovo singolo 6pm e anticiperà l'uscita di un libro.

Alessandra eliminata da Amici 21

Alessandra, la cantante napoletana entrata di recente nella scuola al posto di Elisabetta, è costretta a cedere il suo posto ad Andrea Siragusa, che ha già all’attivo 5 pezzi su Spotify (Crescere, Controtempo, L’ego, Neve al sole e MAI ABBASTANZA. L'allievo si era già presentato ai casting e aveva sostenuto la sfida contro Lda senza riuscire a strappargli il banco. Era stato notato anche dalla stessa Maria che gli aveva fatto i complimenti. È stato scelto da Anna Pettinelli per riprovare ad entrare nella scuola.

(Andrea Siragusa, nuovo cantante di Amici 21).

L'amore tra Serene a Albe

Per quanto riguarda la categoria ballo, dopo i dubbi manifestati in settimana Guido vince la sfida portando il don chisciotte, giudicata da Marcello Sacchetta tornato a far visita nella scuola di Amici. Momento amore per Serena, che purtroppo non ha potuto esibirsi perché è ancora infortunata ad un piede. Per lei c'è un nuovo ammiratore segreto. Durante un gioco sono scoppiati dei palloncini in studio contenenti bigliettini della verità. Uno di questi contiene una confessione: "Se non fossi fidanzata con Albe ci proverei con te". L'amore tra Albe e Serena tuttavia procede a gonfie vele: i due allievi si scambiano baci in pubblicità e tornano in casetta mano nella mano dopo la puntata.