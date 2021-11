Amici 21, Albe a Serena si dichiarano: “Credo di essermi innamorato di te”

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

Albe e Serena sono sempre più innamorati nella scuola di Amici 2021. Il cantante e la ballerina hanno instaurato un ottimo feeling e sin da subito si sono lasciati travolgere dalla passione. A 23 giorni dal loro primo bacio davanti alle telecamere, i due ragazzi sono sempre più complici e vicini e tra i mille baci scambiati in casetta, trovano il coraggio per farsi delle confessioni importanti e rivelarsi anche a parole il loro amore.

Albe e Serena si dichiarano a vicenda

Albe vuole andarci piano, ha paura che Serena possa stancarsi delle sue attenzioni, ma lei non è affatto stanca e anzi, vorrebbe il cantante vicino in ogni momento. "Non voglio starti addosso, se no magari ti stufi", le spiega lui. "Fai quello che ti senti, non essere frenato", lo invita lei. Durante un momento di relax in casetta Serena cerca di esprimere a parole quello che prova per lui: "Sono felice, ogni giorno sempre di più. È bello che quando torno dalla lezione ci sei tu e stiamo insieme. Mi dai tranquillità mi fai stare bene, è come se ti conoscessi da tanto". Poi, la notte Albe capisce che Serena vorrebbe dirgli dell'altro: "C'è qualcosa che devi dirmi?", la incoraggia. "Credo…non ce la faccio…Credo di essermi innamorata di te", dice la ballerina. "Anch’io credo di essermi innamorato di te".

Albe era fidanzato quando è entrato nella scuola

Albe era fidanzato con Giulia Ronca, quando è entrato nella scuola. La ragazza, rimasta in silenzio fino a quel momento, ha deciso di intervenire sui social dando la sua versione dei fatti e raccontando di essere stata lasciata pochi giorni prima del bacio tra Albe e Serena con una scusa: