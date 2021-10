Amici 21, scatta il primo bacio tra Albe e Serena ma lui avrebbe una fidanzata fuori dalla scuola Nascono i primi flirt nella classe di Amici 21: il cantante Albe e la ballerina Serena si sono scambiati il primo bacio che, stando alle anticipazioni, verrà trasmesso durante la puntata di domenica 24 ottobre. Il loro feeling non è passato inosservato fuori dalla scuola. Secondo Amici News, il cantante avrebbe una fidanzata, Giulia, che sui social ha commentato (e poi cancellato) quanto accaduto.

A cura di Elisabetta Murina

Nella classe di Amici 21 nascono i primi flirt. Non si tratta di Carola e Luigi, come si potrebbe pensare visto il feeling che hanno instaurato nelle ultime settimane, ma di una coppia decisamente inaspettata. Sono Albe, cantante di Anna Pettinelli, e Serena, ballerina di Raimondo Todaro. I due si sono avvicinati moltissimo negli ultimi giorni fino a scambiarsi il fatidico primo bacio che, stando alle anticipazioni, sarà mandato in onda durante la puntata di domenica 24 ottobre. Tuttavia, la loro complicità ha destato qualche polemica fuori dalla scuola. Secondo quanto riportato dal profilo twitter Amici News, infatti, il cantante sosia di Sangiovanni sarebbe fidanzato. E le ragazza avrebbe commentato (e poi immediatamente cancellato) su Instagram l'accaduto.

Il primo bacio tra Albe e Serena ad Amici 21

Il primo bacio nella scuola di Amici 21 è scattato tra due allievi inaspettati: Albe (nome d'arte di Alberto la Malfa) e Serena Carella. Lui, classe 1999, ha ottenuto il banco per volere di Anna Pettinelli e si è subito fatto notare, oltre che per la sua voce, anche per la somiglianza estetica con Sangiovanni. Lei, invece, è una ballerina voluta da Raimondo Todaro contro il volere della maestra Alessandra Celentano. Stando alle anticipazioni, nella puntata di domenica 24 ottobre sarà mandato in onda il video del bacio tra i due ragazzi e Flaza sarà eliminata dal talent show, dopo aver trasgredito nuovamente le regole. Il rapporto tra il cantante e la ballerina pare essersi sviluppato nelle ultime settimane, in sordina, mentre sembrava che i riflettori fossero puntati sull'altalenante feeling tra Carola e Luigi.

La reazione della fidanzata di Albe

Albe e la fidanzata Giulia

Secondo Amici News, Albe avrebbe una fidanzata fuori dalla scuola. Si chiama Giulia e una volta venuta a sapere del bacio tra il suo ragazzo e la ballerina Serena, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due stories, poi immediatamente cancellate. In una ha condiviso una romantica foto con il cantante e nell'altra le anticipazioni della puntata, in cui si annunciava il bacio.