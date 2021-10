Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 2021, Carola a Luigi: “Per ora non riesco a pensare ad altro che alla danza” Tra loro c’è stima, fuori e dentro lo studio del talent e Maria De Filippi impazzisce già per loro, che sembrano essere la prima “ship” ufficiale di questa edizione. Carola e Luigi si prendono, si mollano e si riavvicinano di nuovo, senza che né uno né l’altra riesca a fare il passo decisivo. “Mi può intrigare una persona, ma per ora questa sensazione non l’ho avuta”, le spiega lui. Eppure, la sera, si continuano a cercare punzecchiandosi a vicenda.

A cura di Giulia Turco

Carola e Luigi sono la "strana coppia" di Amici 2021. Il cantante e la ballerina nelle ultime settimane hanno instaurato un certo feeling e, anche se non lo hanno mai confermato in maniera palese, si piacciono e si scambiano tenere dimostrazioni di affetto in casetta. Tra loro c'è stima, fuori e dentro lo studio del talent e Maria De Filippi impazzisce già per loro, che sembrano essere la prima "ship" ufficiale di questa edizione.

Le confessioni di Carola e Luigi

La conduttrice ama stuzzicare Carola sul suo rapporto con Luigi perché sa che è timida e, messa davanti all'evidenza, si imbarazza. La ballerina tuttavia non ha mai negato di provare una certa simpatia per il cantante, come dimostrano i video delle registrazioni in casetta. I due si prendono, si mollano e si riavvicinano di nuovo, senza che né uno né l'altra riesca a fare il passo decisivo. "Per ora non sono in grado di pensare ad altro che alla danza", ha ammesso Carola. "Mi può intrigare una persona, ma per ora questa sensazione non l'ho avuta", replica lui. Eppure, la sera, si continuano a cercare punzecchiandosi a vicenda.

Carola ha avuto delusioni d'amore in passato

La cotta per Luigi ha portato scompiglio nei pensieri di Carola che negli ultimi giorni ha iniziato a interrogarsi sulla natura del loro rapporto: "Io non sono una tipa che si fidanzata", ha ammesso confidandosi con Tommaso. "Io non lo so ancora, sono in una fase che non so", ha ammesso stesa sul letto in preda a mille domande. "Ogni volta che succedono queste cose è fumo nel mio cervello, perché il mio cervello è occupato da una cosa, la danza". La paura di non riuscire a conciliare la sua passione con le sue relazioni la frena: "Io mi sono sposata con la danza, parlare di cose mi stressa". Nonostante tutto però non può negare un certo coinvolgimento nei confronti di Luigi: "Lui ha un modo di essere che mi intriga, ma che non mi attrae, ma non vuol dire che non mi piace, devo parlarne con lui".