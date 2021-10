Amici21, Carola è confusa su Luigi: “Non sono una che si fidanza, non era nei miei piani” Dopo la puntata di domenica 3 ottobre, Carola è totalmente in confusione in merito al feeling nato con Luigi e di cui pare essersi accorta anche Maria De Filippi. La ballerina, piuttosto scossa, si confida con i suoi compagni: “Io non sono una tipa che si fidanza, sono sposata con la danza”. Nonostante ciò, però, non nega un certo interessamento per il cantante, ragion per cui è ancor più combattuta su come comportarsi.

A cura di Ilaria Costabile

La simpatia tra Carola e Luigi, nata a qualche settimana dall'inizio di Amici, sembra che abbia portato un po' di scompiglio nei pensieri della ballerina che, infatti, non pensava che questo feeling fosse così visibile agli occhi degli altri e, quindi, ha iniziato ad interrogarsi sulla natura di questo rapporto. "Io non sono una tipa che si fidanza" dice visibilmente nervosa confidandosi con Tommaso, ma sul più bello viene interrotta dall'arrivo del cantante che la costringe a troncare il suo discorso. In un secondo momento, poi, raggiunta dall'amico spiega quali sono i suoi dubbi a riguardo e rivela alcune sue paure.

I dubbi di Carola su Luigi

L'appunto di Maria De Filippi nella puntata di domenica 3 ottobre, è stato piuttosto deleterio per la giovane Carola, che imbarazzata per essere al centro del primo vero gossip nato all'interno della casetta di Amici, ha iniziato a riflettere sulla necessità di parlare con Luigi: "Noi stiamo parlando di un'eventuale approccio e non se questa cosa…partiamo da una cosa, io non sono una tipa che si fidanza" dice la ballerina sfogandosi con i suoi compagni per poi ammettere i suoi dubbi sulla possibilità di un avvicinamento: "Io non lo so ancora, sono in una fase che non so". L'arrivo del cantante che irrompe nella stanza non le permette di continuare il suo discorso e la costringe a spostarsi.

Carola scottata dalle sue relazioni passate

Stesa sul suo letto in preda a mille domande, Carola si apre definitivamente con l'arrivo di Tommaso al quale confida una serie di ansie e paure, legate anche al suo passato. La ballerina, affondando la testa nel cuscino dice: "Ogni volta che succedono queste cose è fumo nel mio cervello, perché il mio cervello è occupato da una cosa, la danza". Il timore di non riuscire a coniugare la sua passione per la danza con il resto è predominante: "Le poche relazioni che ho avuto per colpa della danza sono finite male e anche adesso se sarà qualcosa andrà a finire male, te lo dico io, io mi sono sposata con la danza, parlare di cose mi stressa". Nonostante questo, però, Carola non nega un certo ineteressamento nei confronti di Luigi e infatti ammette: "Lui ha un modo di essere che mi intriga, ma che non mi attrae, ma non vuol dire che non mi piace, devo parlarne con lui".