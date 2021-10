Sguardi e sorrisi tra Carola e Luigi, la prima ship nella scuola di Amici21 Durante l’appuntamento pomeridiano con Amici21, emergono alcuni dettagli interessanti e passati inosservati ai coach e al pubblico a casa, ma non a Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, stuzzica Luigi preoccupato per l’imminente rischio che Carola possa uscire dalla scuola dopo la sfida di ballo. Tra la ballerina e il cantante, infatti, è nato un tenero feeling.

A cura di Ilaria Costabile

Nel pomeridiano di Amici21, nella puntata di domenica 3 ottobre, emergono dettagli piuttosto interessanti. Sembra, infatti, che dopo poco più di due settimane all'interno della scuola di Cinecittà, sia nata una prima simpatia tra due allievi, si tratta di Luigi e Carola. Ad accorgersene, ovviamente, è Maria De Filippi che genera la curiosità dei professori che non esitano a fare battute.

Maria De Filippi stuzzica Luigi

La scoperta della complicità nata tra la ballerina e il cantante avviene poco prima che Carola si prepari ad affrontare una sfida contro Dario, ballerino individuato da Veronica Peparini e, secondo l'insegnante di danza, adatto ad entrare nella scuola. Maria De Filippi, quindi, rivolgendosi a Luigi gli chiede: "Sei preoccupato?", il ragazzo sorridendo anche intimidito dalla domanda, risponde: "Beh sì, mi dispiace per Carola, sono preoccupato". La ballerina ha sorriso per poi dirigersi al centro dello studio e iniziare a ballare, conquistando il pubblico e anche la giudice esterna, chiamata a valutare l'esibizione.

I coach scherzano sul primo feeling nella scuola

I professori, intanto, incuriositi dai commenti di Maria De Filippi, una volta finita la coreografia interrogano i diretti interessati. "La Celentano mi ha chiesto se c'è un inciucio" irrompe Raimondo Todaro, scatenando l'ilarità dei presenti, la maestra di danza ribatte: "Ma no, non ho detto questo, ho solo chiesto se magari c'è una simpatia", il ballerino ribatte: "Beh in latino si dice inciuci, in classico simpatia". Interviene a questo punto la conduttrice, in aiuto dei due allievi che ridendo cercano di sviare la risposta: "Si tratta di stima, musicale e artistica no?". I due all'unisono rispondono: "Sì, esatto si tratta di stima, perché no?". Insomma, per quanto vogliano nasconderlo, tra Carola e Luigi pare sia nato un certo feeling e anche sui social impazzano i commenti sulla prima ship della scuola.