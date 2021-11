LDA da bambino e papà Gigi D’Alessio maestro di canto, il video virale su Tik Tok

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

LDA sin da bambino aveva il canto nelle sue vene. Con un padre come Gigi D'Alessio, che lo ha messo davanti al microfono già dalla tenera età, era prevedibile che il suo destino sarebbe stato segnato dalla musica, nonostante Luca D'Alessio, protagonista della 21esima edizione di Amici, abbia sempre sottolineato che la sua musica è ben altro rispetto a ciò che fa il padre. Su Tik Tok, è diventato virale il video di una "lezione" di canto di un piccolo Luca che si esercita insieme ad Gigi D'Alessio papà e maestro, sulle note della sua "A città ‘e pulecenella".

Il percorso di LDA ad Amici

Il percorso di Luca D'Alessio ad Amici 21 procede tra alti e bassi. Il cantante è stato sin da subito apprezzato da Rudy Zerbi che ha colto il suo talento, non capito da Anna Pettinelli che invece sta mettendo al ragazzo il bastone tra le ruote. Luca tuttavia sta riuscendo a trovare il giusto spirito, ironizzando sul fatto che ormai viene messo in sfida quasi tutte le settimane. Nelle ultime puntate, ha colpito particolarmente J-AX, che è stato ospite in studio per giudicare una gara tra cantanti. Luca ha scritto un brano su un aspetto molto intimo di sé, ammettendo di soffrire di ansia sociale e attacchi di panico: "Volevo dire a tutti i ragazzi che soffrono di ansia sociale e attacchi di panico che se sono riuscito io a parlare davanti a milioni di persone, loro devono parlarne con i loro genitori e non fare scemenze".

Sulle orme del padre, ma non troppo

Prima di entrare nella scuola di Amici, il rapper in un'intervista rilasciata a CheNews.it, Luca aveva spiegato di aver scelto uno pseudonimo (LDA) proprio per farsi conoscere in maniera distinta dal padre, marcando le differenze del suo stile e tentando, nel frattempo, di scampare l’accusa che il suo successo sia dovuto alla notorietà di D’Alessio senior: “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”.