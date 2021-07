Il controverso film erotico di Netflix 365 giorni è diventato uno (s)cult chiacchieratissimo e con un record di visioni in streaming e ha consacrato Michele Morrone come star internazionale. Avrà ben due sequel: l'attore, cast e troupe stanno girando il secondo film, che come il primo è ambientato in Italia. Peccato per il piccolo incidente "diplomatico" provocato dalla polacca Blanka Lipińska, l'autrice dei romanzi di partenza, che ha ammesso di odiare l'Italia, criticando in modo decisamente pesante il nostro Paese. Lo stesso Morrone ha commentato, dissociandosi.

Le parole di Blanka Lipińska

Secondo quanto riportato dalla versione polacca di Glamour, la Lipińska ha avuto da ridire sul trattamento ricevuto in Italia nel corso delle riprese, in una storia su Instagram: "Buongiorno amori. Sarà una bellissima giornata. Ci stiamo avvicinando al ritorno in patria e ne sono dannatamente grata, perché odio l'Italia, purtroppo odio l'Italia in tutto". In modo particolare, la scrittrice ha attaccato i ristoranti italiani e la qualità dei servizi alberghieri: "I tempi di attesa sono quattro volte più lunghi del dovuto, gli hotel sono la metà dello standard che dovrebbero. Questo è semplicemente sbagliato". Sono ben pochi io pregi che ci vengono riconosciuti:

L'unica cosa buona di questo Paese è il vino e i miei bei attori. Questo è tutto. Spero di non tornare mai più qui. Vi auguro una buona giornata

La reazione di Michele Morrone

Parole che hanno fatto storcere al naso a Michele Morrone, che si è sentito in dovere di prendere le distanze: "Mi dissocio da quello che Blanka Lipinska ha scritto sull’Italia. Amo il mio paese come il resto del mondo. Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull’Italia". 365 giorni è stato il film più visto su Netflix nel 2020, a dispetto del responso critico tutt'altro che tenero. Il sequel vedrà nel cast anche Simone Susinna, modello ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Le riprese si sono svolte tra l'altro in Sardegna, dove i paparazzi hanno catturato alcune immagini di Morrone in pose hot sul set. Una circostanza che ha fatto infuriare l'attore: "Quello che è accaduto rappresenta per me una grave offesa".