Michele Morrone non ha reagito bene di fronte alle foto pubblicate dal settimanale Chi in cui appare nudo di fronte a una finestra sul set del sequel di “365”. Quelle immagini hanno fatto velocemente il giro della rete, provocando il fastidio dell’attore che non ha gradito il fatto di essere stato fotografato quasi completamente nudo e che quegli scatti siano stati resi pubblici. Per questo motivo, a qualche giorno dalla pubblicazione delle foto, Morrone ha dato voce al suo fastidio.

La rabbia di Michele Morrone

“Come attore, la tua vita diventa pubblica. Ma come essere umano desidero proteggere la mia riservatezza”, ha tuonato l’attore in una Instagram story postata dopo la pubblicazione delle foto in questione, “Sono un grande fan della riservatezza. Non va mai bene invadere la privacy di qualcuno, è irrispettoso”. Morrone ha quindi ringraziato quei fan che hanno condannato pubblicamente la decisione di pubblicare quegli scatti:

Voglio davvero ringraziare la mia famiglia online per avere protestato contro quelle foto non pubbliche che sono trapelate mentre ero impegnato sul set a livello professionale. Quello che è accaduto rappresenta per me una grave offesa.

Le foto dal set del sequel di “365”

Le foto pubblicate da Chi alle quali si riferisce Morrone sono state scattate sul set del sequel del film Netflix “365”. Si tratta dunque di immagini che andranno in onda – salvo tagli decisi dalla produzione – quando la pellicola sarà rilasciata. Sono state scattate a Porto Cervo e hanno per protagonista l’attore pugliese che è stato ribattezzato il “Christian Grey italiano” mentre posa quasi completamente nudo di fronte a una finestra. Il film “365”, nonostante le polemiche, è stato il più visto su Netflix nel 2020 e ha regalato al protagonista Morrone una popolarità internazionale che si è tradotta in un numero impressionante di follower – quasi 13 milioni – su Instagram.