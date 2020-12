Tra i programmi di stasera giovedì 31 dicembre c'è "L'anno che verrà", l'annuale appuntamento per aspettare tutti insieme la mezzanotte e brindare al nuovo anno.

Al timone della serata c'è Amadeus, che presenterà ed accoglierà i diversi ospiti dallo studio "Fabrizio Frizzi" di Roma. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, infatti, la serata non si svolgerà in una piazza all'aperto come ogni anno.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera sono il "44° Festival del Circo di Montecarlo " su Rai Tre e un nuovo appuntamento con il reality "Grande Fratello Vip" su Canale 5.

Tra i film che andranno in onda stasera 31 dicembre 2020 ci sono il film d'animazione "Alvin Superstar 3" su Rai Due e "Quello che le donne vogliono" su Rete Quattro.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:00: L'anno che verrà (Show)

L'anno che verrà (Show) 02:00: La gente che sta bene (Film commedia)

La gente che sta bene (Film commedia) 03:40: Federico Fellini in frames (Documentario)

Federico Fellini in frames (Documentario) 03:50: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può! (Film d'animazione)

Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può! (Film d'animazione) 23:00: Hotel Transylvania 2 (Film d'animazione)

Hotel Transylvania 2 (Film d'animazione) 00:30: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 04:00: Tg2 Eat Parade (Programma di informazione)

Rai Tre

21:20: 44.mo Festival del Circo di Montecarlo (Programma d'intrattenimento)

44.mo Festival del Circo di Montecarlo (Programma d'intrattenimento) 23:45: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai News 24 (Programma d'informazione) 00:15: Blob (Rubrica)

Blob (Rubrica) 04:00: Rai News 24 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quello che le donne vogliono (Film commedia)

Quello che le donne vogliono (Film commedia) 00:05: Who's that girl (Film commedia)

Who's that girl (Film commedia) 02:15: Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 02:35: Occhio Pinocchio (Film drammatico)

Canale 5

21:00: Grande Fratello Vip (Reality Show)

Grande Fratello Vip (Reality Show) 01:48: Tg5 (Programma di informazione)

Tg5 (Programma di informazione) 02:22: Meteo.it (Programma di informazione)

Meteo.it (Programma di informazione) 02:23: Micheal Bublè: live at the BBC (Programma musicale)

Italia Uno

21:30: Independence Day (Film fantastico)

Independence Day (Film fantastico) 00:21: Blade Runner (Film d'azione)

Blade Runner (Film d'azione) 02:10: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione) 02:20: Sport Mediaset – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Tutti per 1-1 per tutti (Film d'avventura)

Tutti per 1-1 per tutti (Film d'avventura) 23:25: Believe – Il sogno si avvera (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Tito e gli alieni (Film per ragazzi)

22:50: Estasi (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Meglio tardi che mai (Film commedia)

23:30: Come quando fuori piove (Film commedia)

Rai Storia

21:10: a.C d.C. (Documentario)

01:10: Leonardo da Vinci (Documentario)

La5

21:10: A Christmas Kiss (Film commedia)

22:55: City of angels (Film drammatico)

La7

20:50: Speciale Propaganda Night (Programma d'approfondimento)

01:00: Tg La7 (Programma d'informazione)

La7d

20:50: Mistery in Paris (Serie tv)

00:15: Josephine, ange gardien (Serie tv)

TV8

21:30: Cirque du Soleil (Programma d'intrattenimento)



23:15: Cirque du Soleil (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Vite al limite (Docureality)

23:10: Body Bizarre (Rubrica)

Cielo

21:20: Stratton (Film d'azione)

23:15: La seduzione (Film erotico)

Nove

21:25: La maschera di ferro (Film d'avventura)

00:15: I magnifici 7 (Film d'azione)

Paramount

19:30: Indiana Jones e l'ultima crociata (Film d'azione)

00:00: Può succedere anche a te (Film commedia)

Iris

21:14: Barry Lyndon (Film d'azione)

00:46: Eyes Wide Shut (Film drammatico)

Dmax

21:25: Nudi e crudi (Docureality)

00:10: Case infestate (Docureality)

Focus

21:15: Universo ai raggi X (Documentario)

23:55: Atlante del cosmo (Documentario)

Top Crime

21:10: Il silenzio dell'acqua (Serie tv)

22:50: Law&Order – Unità Vittime Speciali (Serie tv)