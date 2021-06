Era il 24 giugno del 2001 quando La7 muoveva i suoi primi passi, dando una nuova veste a TMC. Di acqua sotto i ponti ne è passata, con il passaggio dalla proprietà Telecom a quella di Urbano Cairo, e La7 dedicherà alcuni appuntamenti celebrativi per festeggiare la ricorrenza. In questi giorni andranno in onda appuntamenti speciali che racchiuderanno il meglio della storica programmazione, iniziata con la serata inaugurale condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, alla quale presero parte anche Gad Lerne, Francesco De Gregori, Sabrina Ferilli e tanti altri.

20 anni di La7, le celebrazioni dal 20 giugno

Si comincia con "La720, un racconto italiano", in onda alle 20.30 del 20 giugno, una raccolta di volti e momenti segnanti della storia della rete, da Ferrara a Chiambretti, passando per lo storico scontro tra Santoro e Berlusconi, fino a Le Invasioni Barbariche di Daria Bignardi e l'ospitata di Diego Armando Maradona al Processo di Biscardi.

Nei giorni successivi si prosegue poi mercoledì 22 giugno alle 17.00 e giovedì 24 giugno alle 14.20, quando partirà una maratona di ricordi. Giorni nei quali il racconto della storia di La7 andrà a intrecciarsi con le vicende politiche e sociali più rilevanti vissute in questi ultimi vent'anni, che la rete ha raccontato attraverso i suoi volti di riferimento. Si rivedranno i reportage di Corrado Formigli per PiazzaPulita, quelli di Diego Bianchi per Propaganda Live e anche il lavoro sulla storia delle sorelle Napoli di Mezzojuso portato avanti in questi ultimi anni da Massimo Giletti, la cui permanenza a La7 resta incerta.

Largo spazio anche a lavori di La7 come "Operazione offside", la docufiction con Daniele Liotti che raccontava tutti i passaggi dello scandalo Calciopoli nel 2006, così come al celebre reportage sulla sessualità dei sacerdoti di Exit.