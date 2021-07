Strage di Via D’Amelio, programmazione speciale Rai a 29 anni dalla morte di Paolo Borsellino Sono trascorsi 29 anni da quel 19 luglio 1992 quando in via D’Amelio, a Palermo, Paolo Borsellino e cinque membri della scorta venivano uccisi dall’esplosione di un’autobomba. La Rai, in occasione del 29esimo anniversario dalla strage, ricorda Borsellino e i componenti della sua scorta rimasti uccisi con una tre giorni di programmazione speciale.

A cura di Andrea Parrella

Sono trascorsi 29 anni da quel 19 luglio 1992 quando in via D’Amelio, a Palermo, Paolo Borsellino e cinque membri della scorta venivano uccisi dall'esplosione di un'autobomba. Con il giudice persero la vita Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Quella data resta un momento drammatico dal quale il Paese non si è ripreso del tutto, mancando anche dei pezzi di verità a quella vicenda. Nell’anniversario di via D’Amelio, la Rai rende omaggio al ricordo di Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta con una programmazione speciale iniziata sabato 17 luglio con contenuti speciali su Radio Rai e Tgr Sicilia e proseguiranno poi il 19 luglio.

La programmazione Rai del 19 luglio

Lunedì 19 luglio la programmazione partirà su Rai Storia con “Il giorno e la Storia”. Su Rai1 spazio alla memoria a partire dalle 7.10 all’interno di “Uno Estate Mattina” e alle 15.40 in “Estate in diretta”. Anche su Rai3, alle 8 con “Agorà” e alle 13.15 con “Passato e presente – Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio” (poi in replica alle 20.30 su Rai Storia). Anche Rai Movie omaggia Paolo Borsellino alle 14 con il film candidato ai David 2017 “Era d'estate” per la regia di Fiorella Infascelli, con Massimo Popolizio, Beppe Fiorello e Valeria Solarino, che racconta il soggiorno dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro famiglie all'Asinara per preparare il maxiprocesso contro la mafia. Alle 21.10 Rai Storia trasmetterà “Diario civile – Paolo Borsellino, l’ultima stagione” che ricorda il giudice Borsellino e i 57 giorni che separano la strage di Capaci e quella di via D’Amelio.

Speciale Report

In prima serata, alle 21.20 su Rai3, andrà di nuovo in onda una puntata speciale di Report dal titolo “Le menti raffinatissime” (già trasmessa lo scorso gennaio e di cui si parlò molto) incentrata sulla trattativa Stato-mafia, sulle stragi del 1992 e su quelle del 1993 con testimonianze inedite e documenti esclusivi che ricostruiranno, per la prima volta in televisione, il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti. Un filo nero collegherebbe infatti l'attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 alle bombe di Capaci e via D'Amelio.

La programmazione del 20 luglio

Si prosegue anche martedì 20 luglio su Rai1, con la messa in onda alle 23.40 il film tv “Paolo Borsellino, i 57 giorni” per la regia di Alberto Negrin con Luca Zingaretti. Il racconto parte dal 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci.

Nel corso della giornata del 19 luglio tutte le reti Rai trasmetteranno un teaser istituzionale in ricordo del giudice Borsellino mentre l’anniversario della strage sarà evidenziato sul Televideo nella sezione “Accadde oggi”, alla pagina 407, e nella pagina “Eventi” all’interno di “Almanacco”.