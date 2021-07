Libero De Rienzo, Rai2 e La7 cambiano programmazione per il ricordo dell’attore scomparso

L’attore, scomparso a 44 anni in seguito a un infarto, sarà protagonista della prima serata di venerdì 16 luglio sia su Rai2, con la messa in onda del film “Smetto quando voglio: Masterclass”, che su La7, dove in prima serata verrà invece proposto il film diretto da Marco Risi “Fortapàsc”, che racconta la storia di Giancarlo Siani.