La troupe del Tg1 sequestrata per 8 ore da una senatrice no vax della Romania La troupe del Tg1 è stata sequestrata dalla senatrice romena no vax Diana Iovanovici Șoșoacă: “Cancellate le immagini”. Liberati grazie all’intervento dell’Ambasciata italiana.

Un momento di terrore purissimo per la giornalista Lucia Goracci del Tg1 e la sua troupe. I colleghi giornalisti mostrano in un servizio tutto quello che è accaduto in Romania, dove erano andati per un intervistare la senatrice romena no vax, Diana Iovanovici Șoșoacă. Dopo alcune domande sulla gestione della pandemia nel paese dell'Europa dell'est, la senatrice inizia a negare i morti e la pandemia stessa. Da quel momento, come mostrano le immagini, è una escalation di tensione.

Le immagini

Le immagini sono scioccanti. "Ci hanno liberato solo otto ore dopo e grazie all'intervento dell'Ambasciata italiana", racconta la giornalista nel servizio. La senatrice sbarra la porta del suo ufficio, con l'aiuto di suo marito e di alcuni collaboratori. La giornalista riesce a uscire e parlare con la polizia, che interviene ma senza tutelare i giornalisti: "Non ci state proteggendo" urla la giornalista "la senatrice ci ha sequestrato". La senatrice romena Diana Iovanovici Șoșoacă intima alla polizia: "Prendete le loro immagini e cancellatele". Non succederà.

La pandemia in Romania

La Romania è agli ultimi posti dell'Ue per numero di vaccinati. Sono meno del 30 per cento e ogni giorno si registrano circa 20 mila casi. A centinaia i decessi. Il governo ha imposto il lockdown e nuove misure restrittive. Da quando è iniziata la pandemia, i casi totali sono stati 1,79 milioni e i decessi quasi 60 mila. I casi di malati di Covid-19 sono in costante aumento, soprattutto i casi più gravi. "Una situazione disastrosa" ha commentato recentemente il segretario di Stato Raed Arafat, "abbiamo visto altri Paesi vivere tutto questo quando non c'era un'arma disponibile, il vaccino". Il punto, però, è proprio questo: solo poco più di un terzo della popolazione adulta è vaccinata. In Romania, la campagna di disinformazione fa breccia.