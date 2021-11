La terza puntata di Imma Tataranni cambia giorno: quando va in onda, tutte le anticipazioni La terza puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore andrà in onda, diversamente dai precedenti appuntamenti, lunedì 8 novembre in prima serata. A seguire, poi, martedì 9 novembre ci sarà il primo finale di stagione. Tra indagini e scompigli sentimentali, la protagonista è costretta a fare i conti anche con un evento inaspettato che, purtroppo, ridurrà in frantumi il sogno di suo marito Pietro. Ecco le anticipazioni della prossima puntata.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore è tornata in tv lo scorso 26 ottobre, in prima serata su Rai1. La terza puntata della fiction con protagonista Vanessa Scalera andrà in onda lunedì 8 novembre, per un doppio appuntamento, dal momento che la quarta e ultima puntata sarà trasmessa martedì 9 novembre. Alcuni avvenimenti sconvolgono la vita di Imma: la scomparsa di una donna amica della sua cancelliera Diana e un incendio, probabilmente doloso, che infrange per sempre il sogno di suo marito Pietro.

Imma Tataranni 2, anticipazioni terza puntata

La puntata si apre con il ritrovamento sul tetto del Centro di Geodesia di Matera del cadavere di una donna, Marta Ventura, scienziata del Centro e amica di Diana, la cancelliera di Imma. La morte è avvenuta in seguito ad un colpo di pistola, ma Tataranni inizia a nutrire dei sospetti quando scopre che la giovane scienziata riteneva che la diga di Montegerardo avesse dei problemi di stabilità, dovuti anche all'usura del tempo a cui, quindi, bisognava necessariamente porre rimedio prima dell'incombere di una catastrofe ambientale. Non convinta da questi indizi, però, inizia a seguire le tracce di un femminicidio tradizionale. Ciò che scopre, però, lascerà il sostituto procuratore di Matera sconvolta dalla rabbia, dalla gelosia e dall'invidia che hanno portato alla morte di una giovane e ambiziosa donna.

Il terzo episodio di Imma Tataranni, un incendio distrugge il sogno di Pietro

Intanto, però, nella vita di Imma non mancano vicissitudini di altro genere. Da quando Calogiuri è tornato, intrattenendo una liaison con Jessica, non sono poche le manifestazioni di gelosia. Nonostante ciò quando è il momento di fare una ramanzina al maresciallo, convinta che stia tradendo la sua fidanzata, Tataranni è costretta ad ingoiare un sonoro rimprovero, in quanto Calogiuri le ha ricordato che non può intromettersi nella sua vita. Battibecchi amorosi anche per Valentina, la figlia di Imma, che si trova davanti il suo ex, Samuel, convinto di poterla riconquistare e ingelositosi all'idea che un certo Gabriel le stia facendo la corte. Pietro, nel frattempo, è felice all'idea di poter realizzare il suo sogno, ma qualcosa manda in frantumi tutte le sue speranze di cambiare vita: il locale è stato distrutto da un incendio, quasi certamente doloso.

Quando vanno in onda le prossime puntate della fiction

La seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore è stata divisa in due parti. La quarta e ultima puntata della fiction andrà in onda martedì 9 novembre, ma per vedere le altre quattro puntate che chiudono la stagione, bisognerà aspettare la prossima primavera.