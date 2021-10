Imma Tataranni 2 stasera su Rai Uno: le anticipazioni delle nuove puntate con Vanessa Scalera Questa sera andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni 2-Sostituto Procuratore, la fiction con protagonista Vanessa Scalera, affiancata da Alessio Lapice e Massimiliano Gallo. La serie, ambientata a Matera, è ispirata ai libri di Mariolina Venezia e anche nei nuovi episodi ci saranno indagini sui casi di omicidio, ma non mancheranno anche vicende amorose. L’appuntamento è ogni martedì in prima serata su Rai Uno.

A cura di Ilaria Costabile

Stasera andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la fiction di Rai 1 la cui protagonista è interpretata dall’attrice Vanessa Scalera. La serie è ambientata ancora una volta a Matera ed è ispirata ai libri di Mariolina Venezia. La protagonista è Imma Tataranni un giovane sostituto procuratore, ostinata e sopra le righe, abituata a risolvere i suoi casi con metodi poco ortodossi. È sposata con Pietro (Massimiliano Gallo) perennemente in crisi esistenziale, i due hanno una figlia Valentina (Alice Azzariti) ribelle e difficile da gestire. Il braccio destro di Imma è l'ormai fidato Ippazio Calogiuri interpretato da Alessio Lapice, per il quale la donna prova una forte attrazione tanto che tra i due c'è stato anche un bacio nel finale della prima stagione. La serie è composta da 8 puntate, le prime quattro andranno in onda in autunno, mentre le restanti il prossimo anno. La regia è affidata sempre a Francesco Amato, la fiction è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.

Le anticipazioni della prima puntata

Valentina è ancora scossa per la separazione da Samuel e a nulla serve il viaggio organizzato da Imma a Parigi per distrarla. Solo Giovanni, un buffo compagno di scuola, sembra riuscire a calmarla. Appena rientrata Imma deve fare i conti con un delitto: è stato ucciso Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, il cui cadavere è stato ritrovato dal procuratore capo Vitali. Tataranni avvia le indagini, stavolta senza il marescallo Calogiuri che, infatti, dopo il bacio alla festa di Bruna è fuggito all'estero. Il suo improvviso ritorno metterà in subbuglio la vita di Imma che, però, risulta categorica nel dire che quell'avvicinamento è stato un errore da non ripetere. I due si concentrano sul lavoro, risolvendo il caso, e intanto Calogiuri si avvicina alla collega Matarazzo. Nel frattempo Pietro sembra voler cambiare vita, lasciare il lavoro in Regione e aprire un locale jazz nel lamione di famiglia.

La trama di Imma Tataranni 2- Sostituto Procuratore

Imma Tataranni continuerà ad indagare sui casi di omicidio, sempre accompagnata dal suo braccio destro, Ippazio Calogiuri con cui, nonostante i chiarimenti, continua ad esserci grande complicità e attrazione. L'obiettivo del sostituto procuratore, però, è quello di dedicarsi totalmente al lavoro e alla sua famiglia, sempre più sgangherata. Pietro, suo marito, travolto da una crisi esistenziale e sua figlia Valentina che sembra essere più ribelle del solito e che abbraccia fortemente la causa ambientalista, rischiando di mettere nei guai sua madre.

Il cast della fiction con Vanessa Scalera: gli attori e i nuovi personaggi

Il cast della prima stagione è stato completamente confermato, quindi, anche nei nuovi episodi troveremo i personaggi che sono comparsi nel primo capitolo della fiction. Ci saranno due nuovi ingressi, ovvero quelli degli attori Francesco Foti nei panni di Luigi Lombardi e Piergiorgio Bellocchio che interpreta Giulio Bruno, che incontreremo nel corso delle prime quattro puntate. Ecco chi sono gli attori che interpretano i personaggi di "Imma tataranni 2 – Sostituto Procuratore”:

Imma Tataranni Vanessa Scalera Ippazio Calogiuri Alessio Lapice Pietro De Ruggeri Massimiliano Gallo Diana De Santis Barbara Ronchi Alessandro Vitali Carlo Buccirosso Jessica Matarazzo Ester Pantano Dottor Taccardi Carlo De Ruggieri Laura Bartolini Martine Catuzzi Antonio Lamacchia Nando Irene Valentina De Ruggeri Alice Azzarriti Sig.ra De Ruggeri (mamma di Pietro) Dora Romano Sig.ra Tataranni (mamma di Imma) Lucia Zotti Gabriele Vitali Marcos Vinicius Piacentini Giovanni Paolillo Marco Todisco Maria Moliterni Monica Dugo Manolo Pentasuglia Paolo Sassanelli Giulio Bruno Pier Giorgio Bellocchio Luigi Lombardi Francesco Foti Saverio Romaniello Cesare Bocci

Le location di Imma Tataranni, la fiction è girata a Matera

La location principale è sempre quella di Matera, nonostante alcune scene siano state girate anche a Metaponto, nella frazione di Bernalda, a Marsicotevere in provincia di Potenza e in Val d'Angri. Altri luoghi in cui ci sono state effettuate le riprese sono anche a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturnino sempre in Basilicata.

Quante puntate sono e dove vedere gli episodi in streaming su Raiplay

In totale sono otto le puntate di questa seconda stagione: le prime quattro andranno in onda questo autunno, mentre le ultime quattro le vedremo nella primavera del 2022. È possibile vedere gli episodi in diretta su Rai1 oppure in diretta streaming sul sito di Raiplay, dove è possibile vedere anche tutte le repliche. Ecco quante puntate sono e quando andranno in onda: