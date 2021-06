Il palinsesto televisivo di lunedì 31 maggio, ha offerto agli spettatori film, eventi sportivi, programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla partita degli Europei Under 21 tra Portogallo e Italia, valida per la qualificazione alle semifinali. Canale5, invece, ha trasmesso la semifinale dell'Isola dei famosi 2021.

Gli ascolti della semifinale dell'Isola dei famosi 2021

Rai1 ha trasmesso la partita Portogallo – Italia. Purtroppo, gli Azzurrini di Paolo Nicolato non sono riusciti a conquistare la semifinale degli Europei Under 21. La partita che ha segnato l'uscita di scena della Nazionale Italiana è stata seguita da 3.084.000 spettatori pari al 13.9% di share. Canale5 ha trasmesso la semifinale dell'Isola dei famosi 2021. Ad accedere alla finale sono stati: Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti. La puntata che ha prodotto l'importante verdetto della rosa dei finalisti ha registrato 2.926.000 spettatori pari al 19.2% di share. Un risultato tiepido che in termini di share, tuttavia, è riuscito a primeggiare e vincere la gara degli ascolti.

Ascolti tv di lunedì 31 maggio

Rai2 ha trasmesso Come ti Divento Bella!. Il film di Abby Kohn e Marc Silverstein, con Amy Schumer, Michelle Williams e Emily Ratajkowski è stato seguito da 1.862.000 spettatori pari all’8.2% di share. Rai3 ha proposto una puntata di Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è stato seguito da 2.160.000 spettatori pari al 9.4% di share. Italia1 ha puntato su Homefront. Il film di Gary Fleder, con Jason Statham, James Franco e Winona Ryder è stato seguito da 1.558.000 spettatori pari al 7% di share. Rete4, infine, ha lasciato spazio a Quarta Repubblica. Il programma è stato seguito da 1.049.000 spettatori con il 5.5% di share.