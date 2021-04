Le prime quattro puntate di Leonardo, la serie tv con protagonisti Aidan Turner e Matilda De Angelis, si sono concluse, ma la vita di Leonardo Da Vinci è ricca di misteri irrisolti e di spunti dai quali poter attingere per poter ampliare ancor di più la storia raccontata in questi otto episodi. Lo spunto per raccontare l'estro dell'artista fiorentino è nato da un fatto di cronaca che non si è realmente verificato, ma la trama avvincente e la risposta degli ascolti ha permesso ai produttori della serie di affermare una seconda stagione.

La conferma di una seconda stagione

Ci sarà, quindi, una seconda stagione di Leonardo, come confermato anche da Luca Bernabei, patron di Lux Vide che insieme alla Rai e ad altre case di produzione francesi hanno realizzato questo ambizioso prodotto dal respiro internazionale. L'interesse per la vita del grande artista, sebbene sia stata romanzata, ha incuriosito il pubblico e di conseguenza è apparsa anche più appetibile l'idea di un secondo capitolo della serie.

Luca Bernabei anticipa cosa vedremo in Leonardo 2

Luca Bernabei, infatti, ha commentato con grande soddisfazione il successo di ascolti delle prime due puntate e dichiarando: "Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si possono raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda". Il produttore si è poi espresso sulla capacità del team che ha lavorato alla serie di intrecciare finzione e realtà storica, dando allo spettatore la percezione di guardare qualcosa che si attenesse al vero come se fosse un documentario, ma che avesse quell'appeal in più dato dalla trama noir e da qui ha anticipato i lavori per una seconda stagione: