“Voleva umiliarmi, farmi fare una pessima figura”. È amareggiato Bohdan Beyba, il primo corteggiatore nella storia di Uomini e Donne a essere stato rifiutato di fronte al rivale, a scelta già avvenuta. Quella di Samantha Curcio che ha voluto puntargli contro il dito anche a trono ormai terminato. Fanpage.it lo ha raggiunto a quasi un mese da quel momento. Un momento per giustificare il quale, Bohdan non è ancora riuscito a darsi una spiegazione.

Ritieni che Samantha ti abbia usato per allungare il suo trono in attesa di scegliere Alessio?

È un pensiero che mi è venuto in testa. Ero il classico bad boy della situazione che doveva servire per ingelosire il ragazzo principale.

Ti ha fatto entrare in studio a scelta già fatta, con i petali a terra, il nuovo fidanzato seduto accanto e ti ha pure rimproverato. Era una scena preparata da casa?

Credo di sì, voleva vendicarsi. È stata una scelta pensata. Anche il discorsetto che ha fatto, è stata una sorta di vendetta. È stato brutto a livello: già non sei la scelta, poi lei ti fa entrare con lui davanti e ti rimprovera di fronte a tutti. Non serviva stare lì a continuare a caricare.

Credi volesse umiliarti?

Sì, credo sia stata una specie di ripicca.

Un ripicca perché aveva capito di non interessarti?

Samantha mi interessava, altrimenti non sarei sceso per lei.

Non è una prova. A Uomini e Donne ci sono state persone che hanno finto per guadagnarne in visibilità.

Può capitare ma non è il mio caso. Avevo chiamato io per corteggiarla dopo averla vista in tv.

E allora perché ripicca?

L’ho messa alle strette, non ho fatto il suo gioco. L’ho vissuta proprio come una vendetta. Le avevo fatto già capire che sarei andato via con lei o senza di lei. Mi sono sentito mancato di rispetto. L’intenzione di Samantha era quella di umiliarmi, di farmi fare una figura pessima.

Che cosa è successo quando hai lasciato lo studio?

Sono tornato in camerino e mi hanno lasciato andare via immediatamente. L’unica persona venuta ad abbracciarmi è stata la costumista che mi aveva seguito. L’autrice che mi seguiva è venuta in camerino a chiedermi se fossi tranquillo, poi sono andato via. Ma va bene, non porto rancore a nessuno. So chi sono e da dove vengo, sono abituato a situazioni di questo tipo. Va bene così.

Samantha ha spesso sottolineato il tenore di vita di Alessio, il fatto che fosse benestante. Credi abbia pesato sulla scelta?

Non lo so, ma nemmeno io sono un poveraccio che vive sotto un ponte. Diciamo che mi sono sentito messo lì giusto per fare un po’ di casino. Si vedeva che era presa da Alessio.

in foto: Il no di Samantha a Bohdan di fronte ad Alessio

Se ti interessava davvero, perché hai impiegato un mese per baciarla?

Perché sono fatto così. Per andare oltre con una persona devo conoscerla un minimo.

Anche fuori da Uomini e Donne?

Facevo il buttafuori e qualche conoscenza mi è capitata. Ma lo fai quando sei più giovane. Alla mia età vuoi andare oltre. I baci sono sempre quelli, il sesso è sempre quello, quindi cerchi di più. In trasmissione sono stato anche aggredito per questo motivo, ma sono andato per la mia strada.

Pensi che Samantha fosse adatta al trono di Uomini e Donne?

È una ragazza diversa rispetto ai tronisti che l’hanno preceduta. Credo sia stata vera, ma nei modi di pensare talvolta puoi risultare pesante. La gente è abituata a vedere le lacrime, le storie strappacuore. Samantha era qualcosa di diverso e il diverso non sempre viene accettato.

Accetteresti un eventuale trono a settembre?

Non credo riceverò mai questa chiamata (ride, ndr). Ci sono persone molto più adatte di me nei gusti del pubblico. Ma se mi fosse proposto accetterei volentieri.

Quanto tempo credi resteranno insieme Samantha e Alessio?

Qualche mese dureranno sicuramente. Ma l’unica coppia che credo sia uscita dal programma quest’anno sinceramente innamorata è quella formata da Martina e Giacomo.