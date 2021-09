La regina degli scacchi domina i Creative Arts Emmys 2021 e fa incetta di statuette Con 7 premi conquistati, la serie Netflix con Anya Taylor-Joy sbanca ai Creative Arts Emmys 2021, la cerimonia in cui vengono assegnati i riconoscimenti in campo tecnico per televisione e serialità e che anticipano gli Emmys del 19 settembre. Importanti traguardi anche per WandaVision, la prima serie Marvel distribuita da Disney+.

A cura di Elisabetta Murina

In attesa della 73esima edizione degli Emmy Awards, che si terrà il 19 settembre a Los Angeles, cominciano ad arrivare i primi importanti riconoscimenti televisivi: La regina degli scacchi, la serie Netlflix con Anya Taylor-Joy, ha conquistato ben 7 statuette ai Creative Arts Emmys Awards 2021. In occasione della cerimonia, che si è svolta l'11 e il 12 settembre e che premia i migliori risultati in campo tecnico per televisione e serialità, la serie ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti facendo ben sperare per gli imminenti Emmys, dove arriverà con 18 nomination. Ottimo inizio anche per WandaVision, la prima serie Marvel distribuita da Disney+, che ha conquistato 2 statuette per i migliori costumi in un progetto fantasy.

La regina degli Scacchi domina i Creative Arts Emmys 2021

La mini serie con Anya Taylor-Joy ha raggiunto un successo incredibile, sia durante la cerimonia che tra gli spettatori. Su Netflix La regina degli scacchi ha conquistato ben 62milioni di utenti, battendo ogni record e diventando la serie tv più vista sulla piattaforma streaming. Ai Creative Arts Emmys 2021, la storia del successo di Beth Harmon ha conquistato un totale di 7 statuette per costumi, fotografia, trucco e audio. Il successo de La regina degli scacchi potrebbe ripetersi anche agli Emmys, dove si presenta con ben 18 nomination.

La Marvel conquista 2 premi con WandaVision

Importanti traguardi anche per la serie WandaVision, la prima prodotta da Marvel Studios e distribuita da Disney+. Le vicende di Wanda Maximoff e Visione, due individui con superpoteri che conducono vite di periferia e iniziano a pensare che nulla sia come sembra, hanno conquistato 2 statuette per i migliori costumi. Delle 23 nomination con cui la serie si presentava ai Creative Emmys, queste sembravano essere le più papabili per la vittoria, vista l'attenzione che i produttori hanno impiegato nel ricreare set appartenenti a diversi periodi temporali. Agli Emmys del 19 settembre, invece, WandaVision si contenderà i premi in 6 delle categorie principali. E anche in quel caso, potrebbero esserci grandi soddisfazioni.