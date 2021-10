La Rai ha ritirato la querela per diffamazione contro Fedez Stando a quanto apprende l’Adnkronos, la Rai ha deciso di non procedere nei confronti del rapper Fedez in relazione ai fatti del Concertone del Primo Maggio e all’accusa di censura. Ecco perché Fabio Fazio ha scelto proprio il rapper come primo ospite della prima puntata di “Che Tempo che Fa 2021/2022”.

Il ritorno di Fedez in Rai passa per una buona notizia: l'azienda pubblica ha deciso di non precedere più con la diffamazione contro il rapper di "Comunisti col rolex". Stando a quanto apprende l'Adnkronos, la Rai ha deciso di non procedere nei confronti del rapper Fedez in relazione ai fatti del Concertone del Primo Maggio e all'accusa di censura.

La decisione della Rai

Secondo quanto riferiscono fonti vicine a Viale Mazzini, la decisione di procedere per diffamazione è stata presa dai precedenti vertici e non ha avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti. Questo spiegherebbe la decisione di Fabio Fazio di invitare il cantante a "Che tempo che fa" per la puntata di domenica prossima, 3 ottobre, per la prima puntata della nuova stagione del programma in onda sempre sui Rai3.

Il ritorno di Fedez da Fabio Fazio

Ne abbiamo già scritto come di un grande evento televisivo. Fedez torna su Rai3 dopo il caos del concertone del Primo Maggio. Ricorderete tutti quel discorso pronunciato senza l'approvazione della rete, poi le precedenti storie che hanno dimostrato come il rapper sia stato contattato dai responsabili e dai vertici, circostanza che lo ha di conseguenza portato a denunciare il tentativo di censura politica da parte dell'azienda. Il ritorno di Fedez in Rai avviene dopo cinque mesi dall'ultima volta. Fabio Fazio ha voluto cominciare proprio dal rapper per dare a battesimo la 18esima edizione del suo talk show. Anche Fedez ha accolto con grande ironia la notizia parlando di "grande ritorno" e confermando la sua partecipazione. Ad anticipare la notizia della presenza di Fedez in trasmissione era stato lo stesso conduttore che, in una lunga intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, aveva dato ricche anticipazioni su quelli che saranno i temi e i contenuti della prima puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa".