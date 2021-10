Fedez di nuovo su Rai3, il rapper gongola e ci scherza su: “Il gran ritorno” Fedez torna su Rai3 dopo il caos del concertone del Primo Maggio, con quel discorso pronunciato senza l’approvazione della rete. Su Instagram il rapper commenta ironico, d’altronde è una sua vittoria dopo l’embargo deciso dal direttore di Rai3 Franco Di Mare, che dopo il ritorno di Corona deve accettare quello di un altro personaggio da lui silurato.

A cura di Andrea Parrella

Quello di domenica 3 ottobre sarà a suo modo un piccolo evento televisivo, di cui si parlerà certamente. Fedez torna su Rai3 dopo il caos del concertone del Primo Maggio, con quel discorso pronunciato senza l'approvazione della rete, che lo ha portato a denunciare il tentativo di censura politica da parte dell'azienda pubblicando quel video che è stato uno dei casi televisivi dell'anno.

Fedez torna su Rai 3 dopo cinque mesi

Il rapper sarà infatti tra gli ospiti della prima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio che ritorna con la 18esima edizione, a partire da domenica 3 ottobre alle 20. Con una breve storia pubblicata su Instagram, Fedez ha accolto ironicamente la notizia parlando di "grande ritorno" e confermando l'ospitata. A darne notizia della presenza di Fedez in trasmissione era stato lo stesso conduttore che, in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, aveva anticipato i contenuti della prima puntata.

Un altro sgarro al direttore Franco Di Mare

Il ritorno di Fedez ha il sapore della provocazione, quantomeno per il direttore di rete Franco Di Mare, che nell'audizione in vigilanza alla quale era stato chiamato a partecipare, aveva pronunciato parole durissime contro il rapper, accusandolo di avere rimaneggiato il video della telefonata poi pubblicato, di fatto alterando il contenuto della comunicazione. Quello di Di Mare era stato, senza se e senza ma, un embargo per Fedez su Rai3 e invece, a cinque mesi di distanza dall'ultima volta, il cantante sarà proprio ospite della rete che lo aveva bandito e aveva portato a una denuncia della Rai nei confronti del rapper.

Un altro motivo di imbarazzo per il direttore, che nelle ultime settimane ha dovuto digerire anche il ritorno di Mauro Corona a Cartabianca, che pure lui aveva silurato dopo gli insulti a Bianca Berlinguer dello scorso anno.