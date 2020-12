Franco Di Mare e Mauro Corona sono ai ferri corti. E la loro guerra a distanza prosegue nelle stanze della Commissione di Vigilanza. Il direttore di Rai3 durante l'audizione avrebbe pronunciato parole molto pesanti all'indirizzo dello scrittore e ormai ex opinionista di Cartabianca, cacciato in seguito alle frasi giudicate sessiste – l'ormai celebre "Stai zitta, gallina" – nei confronti di Bianca Berlinguer.

Il botta e risposta tra Franco Di Mare e Mauro Corona

Frnaco Di Mare avrebbe dichiarato in audizione: "Corona ha problemi con l’alcol, è stato Salini a volerlo fuori dalla Rai, gli ho scritto un messaggio perché ha problemi con l’alcol e ha bisogno di essere accompagnato in una comunità di recupero". Lo scrittore – attualmente in libreria con il libro "L'ultimo sorso – Vita di Celio" in un post su Facebook ha attaccato il direttore, accusandolo di non aver ricevuto nessun contratto e non aver firmato le liberatorie per andare in onda. Lo ha poi accusato di essere "ipocrita" perché si era da sempre definito "un suo amico".

Le parole di Bianca Berlinguer

Nel mezzo, c'è la posizione di Bianca Berlinguer che anche a Striscia la Notizia aveva dichiarato di aver sempre voluto Mauro Corona in trasmissione, anche dopo quello screzio, ma che è stata la volontà di Franco Di Mare a prevalere: "Questa decisione è stata presa senza il mio consenso: Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini. Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo. Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero".