L'Italia scialba pareggia 0-0 con la Polonia – sprecando tantissimo – ma conquista il primato agli ascolti tv. A guardare il match valido per la Nations League su Rai1 erano più di 6.8 milioni di spettatori netti. Sulle altre reti, bene i talk show di Fabio Fazio e di Barbara D'Urso, entrambi in crescita, così come Non è L'Arena di Massimo Giletti. Exploit di Iris, canale 22 del digitale terrestre, con il film The Departed – Il bene e il male di Martin Scorsese.

Ascolti tv 11 ottobre 2020

Questi i dati di ascolto delle principali proposte della tv generalista: Polonia-Italia ha raggiunto 6.814.000 spettatori netti pari al 26.2% di share. Live – Non è la D'Urso, in onda su Canale 5, ha realizzato 2.432.000 spettatori netti pari al 15.9% di share. Bene anche Fabio Fazio con Che Tempo che Fa e le interviste a Whoopi Goldberg, Carla Bruni e il ministro della salute Roberto Speranza: 2.648.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. A seguire Che Tempo che Fa – Il Tavolo: 1.580.000 spettatori netti per il 9.4% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Italia 1 il film "Viaggio nell'Isola Misteriosa" con Dwayne Johnson e Michael Caine ha realizzato 1.532.000 spettatori netti con il 6.5% di share. Su Rai2 la serata NCIS: NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.392.000 spettatori per il 5.2% di share e NCIS New Orleans, visto da 1.154.000 spettatori per il 4.6% di share. Su La7, Non è l'Arena è stato visto da 1.261.000 spettatori netti per il 4.8% di share. Il film con Colin Firth e Nicole Kidman Le Due Vie del Destino è la scelta di 642.000 spettatori netti per il 3% di share su Rete4. Su Tv8 Masterchef Italia è stato visto da 591.000 spettatori netti per il 3% di share. Entra in classifica IRIS (canale 22 digitale terrestre). Il film The Departed – Il bene e il male con Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Martin Sheen ha conquistato 449.629 spettatori netti per il 2.07% di share.