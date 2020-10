Whoopi Goldberg è stata ospite della puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 11 ottobre. Il conduttore Fabio Fazio è apparso onorato di poter intervistare l'attrice Premio Oscar, che si è detta innamorata dell'Italia: "Non vedo l'ora di tornare in Italia. Arriverò, ci stiamo organizzando. L'Italia mi piace tantissimo, sono stata in Puglia". Ha partecipato anche a un evento di raccolta fondi per aiutare il nostro Paese afflitto dal Covid. Poi ha ironizzato: "Come vivo la pandemia e questa clausura? Sono ingrassata. Non mi alzo dalla sedia perché mi vedreste. Ho visto Carla Bruni prima e ho detto: ‘Davvero? Io dopo la più bella donna al mondo e anche la più magra?'".

La conduzione senza pubblico durante il lockdown

Anche Whoopi Goldberg, come Fabio Fazio, ha condotto il suo programma senza pubblico a causa della pandemia. Non solo, l'attrice e conduttrice ha spiegato che ancora oggi conduce la trasmissione collegata da casa anche perché è reduce da un periodo molto delicato per la sua salute:

"Io ancora lancio da casa, non vado in studio dalla prima settimana di marzo. Quando ti trovi con tutte le altre persone non puoi sapere come stiano, uno tossisce, uno starnutisce. L'anno scorso sono stata male, ho avuto una polmonite bilaterale. Non sono ancora al 100%, ma ho risolto, sono contenta".

Dopo aver rimarcato la fondamentale importanza di tutte le persone che hanno dato una mano durante questa emergenza lavorando giorno e notte, ha rivolto un appello: "Se sei stanco di questa situazione, metti la mascherina e le cose funzioneranno meglio. La gente dice: ‘No, è contro ciò in cui credo'. Invece no. Mettiti questa mascherina".

Il movimento Black Lives Matter

Whoopi Goldberg ha parlato anche del suo impegno nel movimento Black Lives Matter: "A volte la gente non se la sente di esporsi. Io me la sento, è importante fare qualcosa". E quanto alla violenza e all'aggressività che dilagano ha evidenziato l'incapacità di molti di accogliere il cambiamento: "Le cose stanno cambiando rapidamente. Ci sono persone che non capiscono che i gay si sposano, i neri votano e non sono sottomessi. Alcune persone non gestiscono questo cambiamento, non ce la fanno".

Il ricordo di Patrick Swayze

Parlando della brillante carriera di Whoopi Goldberg, Fabio Fazio ha ricordato uno dei suoi film più acclamati e amati: Ghost. Il conduttore le ha chiesto se anche lei, come tutti noi, sia solita piangere quando rivede quel film. L'attrice ha ammesso di commuoversi ogni volta: "Piango e rido, ma principalmente piango perché mi manca Patrick. Non mi volevano inizialmente, mi ha permesso lui di fare il film. Lo penso ogni volta che vedo quel film. È un film divertente e bello, indicato anche per i bambini".

Sister Act 3 si farà

Infine, Whoopi Goldberg ha confermato la notizia circolata in questi giorni. Sister Act 3 si farà: "Confermo che stiamo scrivendo adesso la sceneggiatura. Ci stiamo lavorando. Poi circa 50 persone dovranno dire ‘Sì, ci va bene', ma stiamo davvero cercando di farlo. Ci vuole qualcosa di leggero in questo momento. Si sono stancati di sentirmi dire ‘Perché non proviamo?' e ora me lo fanno rifare".