Incursione a sorpresa di Nicholas Sarkozy a Che tempo che fa. Fabio Fazio ha ospitato in diretta Carla Bruni, in collegamento dalla sua residenza in Francia. L’ex premiere dame francese era nello studio di casa sua, quello che utilizza per comporre la sua musica. Incuriosito, Fazio ha chiesto alla cantante e modella italiana di allargare l’inquadratura e mostrare la stanza quando, sullo sfondo, è comparso l’ex primo ministro francese. Fiutata la notizia, il conduttore ha interrotto l’intervista alla Bruni per chiedere a Sarkozy di unirsi a loro. La moglie lo ha inquadrato solo per qualche istante, giusto il tempo perché Sarkozy pronunciasse un brevissimo saluto prima di uscire dall’inquadratura.

“Signor presidente, buonasera. Ma stia con noi. Ma scusa, il presidente Sarkozy!”, ha detto Fazio visibilmente sorpreso. Carla Bruni ha immediatamente riportato su di sé l’inquadratura, sorridendo dell’entusiasmo di Fazio. “Sì, lo so”, ha riposto divertita, “Me lo tengo nascosto tutto per me. Mio marito mi ha detto di dirti che appena esce il suo nuovo libro e potremo viaggiare, verrà da te a presentarlo”. “Lo aspetto con grande piacere, è ancora lì? Non vuole ascoltare la sua canzone?”, ha tentato ancora Fazio per riportare l’ex presidente francese in onda ma l’invito è caduto nel vuoto quando la cantante ha risposto con il suo celebre sorriso: “No, è partito”. Prima che Carla Bruni facesse ascoltare uno degli ultimi brani composti al pubblico di Che tempo che fa, Fazio ha tentato ancora di riportare in video l’ex presidente: “E il presidente? Mi dispiace che sia andato via perché volevo chiedergli una cosa sull’Europa ma pazienza, glielo chiederò quando viene qua. Ma vi rendete conto che è entrato il presidente Sarkozy in scena? Vediamo se gli piace la canzone, almeno quello”.

Prima che Sarkozy facesse il suo ingresso a sorpresa nello studio della moglie, Fazio aveva chiesto a Carla Bruni come procedesse l’epidemia di Covid-19 in Francia, altro paese europeo fortemente colpito dal virus. “La situazione in Francia è identica a quella in Italia, come nel mondo intero. L’unica cosa buona di questa spaventosa malattia è che siamo tutti uniti. Abbiamo un numero di contagi molto alto ma ho molta fiducia nella gente. A Parigi cerchiamo di continuare a lavorare pur essendo prudenti”, ha spiegato la Bruni.