La fidanzata di Gianmaria e il pigiama-gate al GF Vip, Sophie: “L’ho riconosciuto, ero pietrificata” Al Grande Fratello Vip si materializza un altro caso singolare che lega Sophie Codegoni a Greta Mastroianni, fidanzata (forse ex) di Gianmaria Antinolfi. Mostrate nella Casa le foto scattate dalla donna per la copertina del settimanale Chi, foto nelle quali indossa un pigiama che è lo stesso che aveva utilizzato Sophie qualche giorno prima, inviatole da uno degli sponsor che la segue per la partecipazione al reality. “Ho visto il pigiama e sono rimasta pietrificata”, ha ammesso la concorrente chiedendosi cosa stia accadendo.

Stefania Rocco

Altro caso “fortunato” al Grande Fratello Vip che ha finito per legare tra loro Greta Mastroianni, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. A qualche giorno dal momento in cui Gianmaria ha deciso di lasciare Greta per provare a conquistare Sophie, la donna ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Uno stralcio dell’intervista in questione – foto del servizio abbinato comprese – è stato mostrato a Gianmaria nel corso della puntata del GF Vip del 18 ottobre. Difficile non notare un dettaglio: l’outfit scelto da Greta per posare per Chi è un pigiama a righe che la stessa Sophie Codegoni aveva indossato nella Casa.

Da dove viene il pigiama che lega Sophie Codegoni e Greta Mastroianni

Fanpage.it ha verificato che il pigiama in questione è lo stesso capo di abbigliamento indossato da Sophie nella Casa. E non si tratta di un capo personale ma di uno sponsor. A dimostrarlo sono le Instagram stories comparse sul profilo dell’azienda che produce il pigiama e che ha fornito alla concorrente del GF Vip diversi suoi outfit, indossati durante il giorno nella Casa e durante le dirette del lunedì e del venerdì.

Il “triangolo” con Fabrizio Corona

Il caso del pigiama non è l’unico legame tra Sophie e Greta, ex fidanzata di Gianmaria. Codegoni fa parte dell’agenzia di spettacolo di Fabrizio Corona e lo dimostrano le foto e i tag Instagram che la riguardano e che compaiono sul profilo di Atena Agency. Ma anche Greta è comparsa sul profilo della stessa agenzia, con tanto di credits che rimandano al marchio di gioielli indossato per partecipare a una puntata del reality. Non solo: uno dei video indirizzati a Gianmaria e trasmessi nella Casa sembrerebbe essere stato girato proprio a casa di Corona.

Sophie Codegoni si è accorta del pigiama: “Ero pietrificata”

La stessa Sophie si è accorta che qualcosa non va e a farglielo pensare è stata proprio la decisione di Greta di indossare quel pigiama per la copertina di Chi. “Ho capito una cosa e mi auguro tanto che non sia quello. In una foto c’era lei con un pigiama. Conosco quel pigiama. Spero che sia un caso. Se non lo è, ci rimarrei tanto male”, ha raccontato la ex tronista a Raffaella Fico. Chi c’è dietro questi strani incroci?