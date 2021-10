Gianmaria Antinolfi lascia Greta Giulia Mastroianni per Sophie Codegoni: “Nessun dubbio” Gianmaria Antinolfi sembra avere finalmente le idee chiare sulla sua vita sentimentale. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato di ritenere ormai chiusa la relazione con Greta Giulia Mastroianni: “Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma sono andato avanti”, da qui ha capito di non essere più interessato a lei.

A cura di Daniela Seclì

Per Gianmaria Antinolfi è arrivato il momento di fare chiarezza nella sua vita sentimentale. Nella casa del Grande Fratello Vip ha riflettuto con Aldo Montano sulla situazione in sospeso con Greta Giulia Mastroianni e sul suo improvviso interesse per Sophie Codegoni, che lo avrebbe portato ad accantonare definitivamente Soleil Sorge. Eppure, fino a qualche settimana fa, Antinolfi si diceva pronto a lasciare la casa per amore di Greta.

Gianmaria Antinolfi pronto a chiarire la sua vita sentimentale

Aldo Montano ha consigliato a Gianmaria Antinolfi: "Per prima cosa metti in chiaro le tue posizioni pendenti". L'imprenditore ha replicato senza esitazioni: "Io ho chiuso", riferendosi alla relazione con Greta Giulia Mastroianni e lo sportivo di rimando: "Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com'è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua". Ma Antinolfi ha ribadito: "È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio".

Considera chiusa la relazione con Greta Giulia Mastroianni

Aldo Montano ha spiegato a Gianmaria Antinolfi che deve essere sicuro della sua scelta riguardo alla relazione con Greta Giulia Mastroianni e non chiudere solo perché teme che lo abbia già fatto lei: "Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece sei convinto che sia chiusa da parte tua, la chiudi indipendentemente da come sia fuori". Il messaggio a cui Aldo si riferisce è quello che Greta sembra avere registrato a casa di Fabrizio Corona. Gianmaria ha evidenziato che quello con Greta è un capitolo chiuso:

"Più chiaro di così. Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avvicinandomi a lei avrei perso Greta, ma sono andato avanti, sono andato avanti e sono andato avanti".

Giucas Casella, passando accanto ai due vipponi, è stato lapidario: "Se non fai chiarezza entro stasera ti nominiamo tutti". Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 15 ottobre per scoprire se Gianmaria Antinolfi lascerà Greta.