Dopo lo scontro in diretta a Uomini e Donne e la chiusura (apparentemente) definitiva e con tanto di anello restituito, Ida Platano torna a parlare di Riccardo Guarnieri sulle pagine del magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. L'ex dama del Trono Over non sembra avere avuto ripensamenti. Lo scontro in studio con Riccardo, ha segnato la tappa finale della loro burrascosa relazione.

Ida Platano oggi è serena

Ida Platano ha spiegato di essere "rilassata e tranquilla". Insomma, non sta di certo a rimuginare sulla storia finita con Riccardo Guarnieri. Ha ammesso, tuttavia, che quando ha rivisto la puntata, assistere di nuovo alla discussione l'ha "scombussolata". Poi, però, ha riacquistato la sua serenità, perché è comunque contenta di aver potuto dare la sua versione dei fatti: "(Prima) ho sentito lo stomaco in subbuglio e il cuore che batteva forte. Mentre dopo qualche ora, quando ho ripreso la visione di sera, ho provato molta soddisfazione nell’aver potuto dire la mia su quello che è successo tra me e Riccardo in pura onestà".

Perché ha restituito l'anello a Riccardo

Ida Platano rivendica la decisione di aver restituito l'anello. Ha spiegato di aver maturato l'idea di non tenere l'anello neanche come ricordo dell'amore vissuto, quando ha visto come il suo ex compagno Riccardo Guarnieri si esprimeva riguardo al loro rapporto: "Ho deciso di scrivere, nel biglietto che ho mandato insieme all'anello, la parola "fine" perché quell'oggetto prezioso era stato il simbolo di una promessa importante che non c'era più".

La decisione di Ida Platano

Ida Platano, infine, ha comunicato la sua decisione sulla sua vita sentimentale. Ha dichiarato di non essere affatto pronta a innamorarsi di nuovo e ha concluso di voler lasciare andare il desiderio di costruire una famiglia: "Per troppo tempo ho cercato e voluto con tutta me stessa costruire una famiglia e adesso penso sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho. Voglio smettere di cercare, perché ora credo che se qualcosa deve arrivare, arriverà".