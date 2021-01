Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ormai ai ferri corti. Il loro amore sembra un ricordo lontano, i due non riescono a trovare un punto d'incontro e una volta trovati faccia a faccia in studio si lasciano andare ad un duro scontro durante il quale volano parole pesanti e insulti. Maria De Filippi è costretta a intervenire per placarli.

Insulti e offese tra Ida e Riccardo

Ida ha riconsegnato l'anello a Riccardo. Il suo messaggio è chiaro: non vuole avere più nulla a che fare con lui, la loro storia d'amore è finita per sempre. Ma anche Riccardo ha il suo da dire e non appena l'ex compagna entra in studio esplode come un fiume in piena. "Finora hai saputo solo lanciare frecciatine su Instagram", la accusa. "Hai sempre preteso coraggio da parte mia, ma non me hai mai dimostrato. Oggi sono ancora inca**ato nero per come mi hai trattato, non hai dato valore a nulla. Vergognati, ti devi vergognare". Ma Ida ci tiene a spiegare a Maria che "lui non ha mai voluto una famiglia, si è nutrito del mio amore ma è solo un narcisista". E rivolgendosi a Riccardo: "Ti sei venuto a ripulire la faccia con me per entrare nel programma, ti rovino Riccardo", promette.

Cos'è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Lo scorso dicembre la coppia ha deciso di porre fine alla loro frequentazione. Ci avevano provato a ripartire da zero, dopo l'ennesima discussione, ma non ha funzionato e i due sono ripiombati in un vortice di incomprensioni e silenzi che hanno demotivato entrambi a proseguire. E così Ida ha fatto recapitare a Riccardo una lettera e un pacchetto contenente l'anello di fidanzamento, in segno di una chiusura ufficiale. Lo studio si è diviso tra chi ha sempre sostenuto l'ex dama del Trono Over e chi ha iniziato a dubitare della sua buona fede, alludendo al fatto di essersi fatta sentire solo una volta che Riccardo è tornato ad essere protagonista al dating show. Oggi Riccardo non crede più alla sua sincerità.